WTC 2023 के फाइनल से पहले भारत को लगा बड़ा झटका, केएल राहुल चोट की वजह से हुए बाहर

Indian Premier League 2023 के एक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ मैच के दूसरे ओवर में गेंद को रोकने की कोशिश में राहुल के दाहिने पैर में चोट लग गई थी.

wtc 2023 final kl rahul ruled out of the IPL and world test championship final india vs australia