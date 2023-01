'छोटे शहर की लड़कियां चंगुल में फंस जाती है' WWE में नाम कमाने वाली पहलवान ने लगाया पूर्व IPS पर शोषण का गंभीर आरोप

एशियन गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली Kavita Dalal को शोषण की वजह से वेटलिफ्टिंग छोड़ दी, बाद में वो WWE रेसलर बन गईं.

