रेसलिंग मैच के दौरान हुई पहलवान की मौत, पटखनी खाते ही रेसलर ने तोड़ा दम, जांच में जुटी पुलिस

26 जनवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें पटना के एक पहलवान की मौत हो गई.

wrestler died after being beaten in wrestling competition lakhisarai bihar