विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की महिला टीम के बीच 15 फरवरी को खेला गया था. इस मैच को दिल्ली ने 2 विकेट से जीत दर्ज की. हालांकि दिल्ली की ये जीत आखिरी मुकाबले के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर आई है. लेकिन डब्ल्यूपीएल 2025 का ये मुकाबला काफी चर्चित है. क्योंकि इस मैच में काफी खराब अंपायरिंग देखने को मिली है. फैंस ने भी थर्ड अंपायर्स के फैसलों पर गुस्सा जाहिर किया है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.

खराब अंपायरिंग से दिल्ली ने जीता मैच?

मुंबई और दिल्ली के बीच मुकाबला खेला गया था. इस मैच में मुंबई ने पहले खेलते हुए 164 रन बोर्ड पर लगाए थे. इसके जवाब में दिल्ली की टीम ने आखिरी गेंद पर जीत हासिल कर ली. लेकिन इस मैच में रनआउट विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल, मुकाबले के 18वें ओवर में शिखा पांडे ने और निकी प्रसाद ने एक रन ले लिया था और दूसरा रन चुराना चाहती थी. लेकिन स्ट्राइकर एंड पर गेंद डायरेक्ट हिट हो गई. उस छोर पर शिखा दौड़ रही हैं. लेकिन अंपायर ने उन्हें नॉटआउट करार दिया. हालांकि रिप्ले में साफ दिख रहा था कि गेंद लगने से स्टंप की एलईडी लाइट जल गई थी और शिखा क्रीज से भी बाहर थीं. लेकिन थर्ड अंपायर ने उन्हें नॉटआउट ही दिया.

