झुग्गी में गुजरा बचपन, पैसे नहीं थे तो छोड़ दी पढ़ाई, अब WPL 2023 में गेंदबाजों की करेंगी कुटाई

Women's Premier League 2023: यूपी वॉरियर्स आज अपने अभियान का आगाज करेगी, जहां उनका सामना गुजरात जायंट्स से होगा.

wpl 2023 simran shaikh will play for up warriorz in womens premier league know everything about her