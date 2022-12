WTC23: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने से सिर्फ एक जीत दूर है टीम इंडिया, जानें पूरा समीकरण

World Test Championship 2023: WTC23 के फाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम के पास शानदार मौका है. यहां पढ़ें पूरा समीकरण.

world test championship final equation for team india after beating bangladesh in test cricket wtc final 2023