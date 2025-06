विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25(WTC 2023-25) का विजेता मिल गया है. WTC फाइनल में साउथ अफ्रीका(south africa) ने ऑस्ट्रेलिया(australia) को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया. इसके ठीक एक दिन बाद ही आईसीसी(ICC) ने WTC 2025-27 के पूरे शेड्यूल की घोषणा कर दी है. जिसमें 9 टीमें कुल 71 मैच खेलने वाली हैं. भारतीय टीम(INDIAN TEAM) विश्व टेस्ट चैंपियनशिप(ICC World Test Championship) में अपने सफर का आगाज इंग्लैंड के खिलाफ 20 जून से करेगी.

WTC 2025-27 शेड्यूल के अनुसार इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम सबसे ज्यादा 22 टेस्ट मैच खेलने वाली है. वही इंग्लैंड 21 मुकाबले खेलेगी. आइए जानें इस 2 साल के शेड्यूल में भारत कब और किसके खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी.

भारतीय टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के चक्र में कुल 18 टेस्ट मैच खेलेगी. जिसकी शुरुआत 20 जून से इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों के टेस्ट सीरीज से होगी. जिसके बाद भारत को घर पर 2 मैच की टेस्ट सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलनी हैं. इस साल का अंत भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से करेगी.

India's 2025-2027 WTC Cycle Fixtures!



✈️ 5 Tests vs ENG, JUN - AUG 2025

🏠 2 Tests vs WI, OCT 2025

🏠 2 Tests vs SA, DEC 2025

✈️ 2 Tests vs SL, AUG 2026

✈️ 2 Tests vs NZ, OCT - DEC 2026

🏠 5 Tests vs AUS, JAN - FEB 2027



