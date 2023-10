ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले सुपरमैन बने किंग कोहली, कैच पकड़ने की कोशिश में लगाई ऐसी छलांग कि वायरल हो गया वीडियो

डीएनए हिंदी: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल यानी 8 अक्टूबर को भारत (INDvsAUS) अपना पहला वर्ल्डकप मैच खेलेगा. दोनों टीमों की नजरें जीत के साथ अपने वर्ल्डकप अभियान की शुरुआत करने पर है. इसके लिए वे तगड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं. बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ-साथ फील्डिंग पर भी काफी जोर है. इसी कड़ी में विराट कोहली (Virat Kohli) भी फील्डिंग में हाथ आजमाते देखे गए. उन्होंने सुपरमैन की तरह उड़ते हुए हैरतअंगेज कैच लेने की कोशिश की. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कोहली खाली स्टेडियम में अभ्यास कर रहे हैं. वे कैच के लिए तैयार हैं और जब तेजी से आती गेंद उनके बाईं ओर से जा रही होती है तो कोहली लंबी डाइव लगाते हैं. गेंद भले ही उनके हाथ में नहीं आती है, लेकिन उनके एफर्ट की खासी तारीफ की जा रही है.

King Kohli's in catching practice...!!!



He is getting ready to roar in World Cup🇮🇳pic.twitter.com/scvYxs3Bzr