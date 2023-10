IND vs AUS Live: चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम आउट, जडेजा का चला जादू

डीएनए हिंदी: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमों में खिलाड़ियों की अनुपलब्धता के चलते बदलाव करने पड़े हैं. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि ट्रैविस हेड अभी भी एडिलेड में ही हैं और मार्कस स्टॉयनिस अभी फिट नहीं हैं. वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, "शुभमन गिल समय से रिकवर नहीं हो पाए हैं, उनकी जगह ईशान किशन आए हैं."

जडेजा ने स्मिथ को मारा बोल्ड

रवींद्र जडेजा ने स्टीव स्मिथ को ड्रिंक्स के बाद बोल्ड कर दिया. वह 71 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके लगाए. ऑस्ट्रेलिया ने 28 ओवर में 112 रन बना लिए हैं और उनके तीन विकेट गिर चुके हैं. ग्लैन मैक्सवेल और मार्नस लाबुशेन क्रीज पर हैं.

कुलदीप ने वॉर्नर को भेजा पवेलियन

Caught and bowled! 💪



Kuldeep Yadav breaks the partnership 😎



David Warner departs for 41.



Follow the Match ▶️ https://t.co/ToKaGif9ri#CWC23 | #INDvAUS | #TeamIndia | #MeninBlue pic.twitter.com/rMXDAzkqko