ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने की वजह कौन था- कमलनाथ, दिग्विजय या खुद राहुल गांधी?
Neeraj Chopra के जैवलिन करियर के 5 बेस्ट थ्रो, एक बार 90 मीटर से दूर फेंका था भाला
Azim Premji Scholarship 2025: कैसे करें 30 हजार रुपये की इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई? जानें A to Z सारी डिटेल्स
Tariff पर नरम पड़े Donald Trump के तेवर, इस महीने हट सकता है भारत पर लगा 25% एक्स्ट्रा टैक्स!
H2N3 Alert: बुखार-खांसी और गले में दर्द... ये हो सकते हैं H2N3 Flu के लक्षण, जानें इससे बचाव का तरीका
World Athletics Championships: केशोर्न वाल्कोट ने जीता गोल्ड, नीरज चोपड़ा-सचिन यादव का टूटा सपना
IBPS PO Result 2025: कब जारी होगा ibps.in पर आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट?
India vs Pakistan: एशिया कप 2025 में दूसरी बार इस दिन को होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, नोट कर लें तारीख
ICC T20I Rankings: आईसीसी रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा, बैटिंग-बॉलिंग और ऑलराउंडर सभी पर जमाया कब्जा
क्या है क्वालिटी बार कब्जा केस? जिसमें आजम खान को HC से मिली राहत, 2 साल बाद जेल से आ सकते हैं बाहर
स्पोर्ट्स
World Athletics Championships LIVE: वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का फाइनल टोक्यो में खेला जा रहा है. इस मैच में सभी की नजरे भारतीय दिग्गज जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा पर है.
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का फाइनल टोक्यो में खेला जा रहा है. इस मैच में सभी की नजरे भारतीय दिग्गज जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा पर है. लेकिन नीरज चोपड़ा को भारत के ही सचिन यादव ने पछाड़ दिया है. फाइनल मुकाबला एक रोमांचक मोड पर पहुंच चुका है. इसमें दूसरे राउंड तक पहले स्थान पर केशोर्न वाल्कोट हैं, जिन्होंने 87.83 मीटर का थ्रो किया है. वहीं टॉप-3 में सचिन यादव का भी नाम शामिल है.
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का फाइनल मुकाबला आज यानी 18 सितंबर को टोक्यो में खेला गया था. इस फाइनल में केशोर्न वाल्कोट ने गोल्ड मेडन अपने नाम कर लिया है. हालांकि भारत इस टूर्नामेंट में खाली हाथ लौटा है. भारत के लिए नीरज चोपड़ा और सचिन यादव दोनों खेल रहे थे. लेकिन नीरज चोपड़ा अपना दमदार प्रदर्शन नहीं दे सके. हालांकि सचिन यादव ने दमदार प्रदर्शन किया और उन्होंने 5वें राउंड में नीरज को भी पछाड़ दिया था. लेकिन उनकी किस्मत में भी मेडल नहीं था.
सचिन और नीरज के थ्रो
सचिन यादव के थ्रो- 86.27 मीटर (1), फाउल (2), 85.71 मीटर (3), 84.90 मीटर (4) और 85.96 मीटर (5).
नीरज चोपड़ा के थ्रो- 83.65 मीटर (1), 84.03 मीटर (2), 83.65 (3) और 82.86 (4).
World Athletics Championships LIVE: दूसरे राउंड के बाद की लिस्ट
ये खिलाड़ी हुए फाइनल से बाहर
पाकिस्तान के स्टार प्लेयर अरशद नदीम फाइनल से बाहर हो गए हैं. वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में अरशद का प्रदर्शन काफी साधारण रहा है, जिसके चलते उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा. अरशद इसमें 10वें पायदान पर रहें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.