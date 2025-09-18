World Athletics Championships: केशोर्न वाल्कोट ने जीता गोल्ड, नीरज चोपड़ा-सचिन यादव का टूटा सपना

World Athletics Championships LIVE: वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का फाइनल टोक्यो में खेला जा रहा है. इस मैच में सभी की नजरे भारतीय दिग्गज जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा पर है.

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का फाइनल टोक्यो में खेला जा रहा है. इस मैच में सभी की नजरे भारतीय दिग्गज जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा पर है. लेकिन नीरज चोपड़ा को भारत के ही सचिन यादव ने पछाड़ दिया है. फाइनल मुकाबला एक रोमांचक मोड पर पहुंच चुका है. इसमें दूसरे राउंड तक पहले स्थान पर केशोर्न वाल्कोट हैं, जिन्होंने 87.83 मीटर का थ्रो किया है. वहीं टॉप-3 में सचिन यादव का भी नाम शामिल है.

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का फाइनल मुकाबला आज यानी 18 सितंबर को टोक्यो में खेला गया था. इस फाइनल में केशोर्न वाल्कोट ने गोल्ड मेडन अपने नाम कर लिया है. हालांकि भारत इस टूर्नामेंट में खाली हाथ लौटा है. भारत के लिए नीरज चोपड़ा और सचिन यादव दोनों खेल रहे थे. लेकिन नीरज चोपड़ा अपना दमदार प्रदर्शन नहीं दे सके. हालांकि सचिन यादव ने दमदार प्रदर्शन किया और उन्होंने 5वें राउंड में नीरज को भी पछाड़ दिया था. लेकिन उनकी किस्मत में भी मेडल नहीं था.

सचिन और नीरज के थ्रो

सचिन यादव के थ्रो- 86.27 मीटर (1), फाउल (2), 85.71 मीटर (3), 84.90 मीटर (4) और 85.96 मीटर (5).

नीरज चोपड़ा के थ्रो- 83.65 मीटर (1), 84.03 मीटर (2), 83.65 (3) और 82.86 (4).

World Athletics Championships LIVE: दूसरे राउंड के बाद की लिस्ट

केशोर्न वाल्कोट- 86.67 मीटर और 87.83 मीटर

एंडरसन पीटर्स- 87.38 मीटर

सचिन यादव- 86.27 मीटर

जूलियन वेबर- 86.11 मीटर

जूलियस येगो - 85.54 मीटर

रुमेश थरंगा पथिरगे- 84.38 मीटर

नीरज चोपड़ा- 84.03 मीटर

डेविड वेगनर- 82.84 मीटर

अरशद नदीम- 82.73 मीटर

जैकब वडलेज- 78.71 मीटर

कैमरन मैकएंटायर- 75.65 मीटर

ये खिलाड़ी हुए फाइनल से बाहर

डेविड वेगनर- 82.84 मीटर

अरशद नदीम- 82.73 मीटर

जैकब वडलेज- 78.71 मीटर

कैमरन मैकएंटायर- 75.65 मीटर

रुमेश थरंगा पथिरगे- 84.38 मीटर

नीरज चोपड़ा- 84.03 मीटर

पाकिस्तान के स्टार प्लेयर अरशद नदीम फाइनल से बाहर हो गए हैं. वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में अरशद का प्रदर्शन काफी साधारण रहा है, जिसके चलते उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा. अरशद इसमें 10वें पायदान पर रहें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.