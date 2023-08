World Archery Championship 2023: 17 साल की उम्र में विश्व चैंपियन बनीं भारत की अदिति, दो दिन में जीता दूसरा गोल्ड

डीएनए हिंदी: भारतीय तीरंदाजों का वर्ल्ड चैंपियनशिप में धमाकेदार प्रदर्शन जारी है. बर्लिन में जारी वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिला भारतीय आर्चरों के लिए सुनहरा दौर जारी है. शुक्रवार को आर्चरी महिला टीम ने इतिहास का पहला गोल्ड मेडल जीता, तो आज युवा महिला आर्चर अदिति ने एक और गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाल दिया. जूनियर विश्व खिताब जीतने के दो महीने से भी कम समय में भारत की 17 साल की अदिति स्वामी शनिवार को विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के कंपाउंड महिला फाइनल में मैक्सिको की एंड्रिया बेसेरा को हराकर सीनियर विश्व चैंपियन बन गईं.

सतारा की इस उभरती हुई स्टार खिलाड़ी ने जुलाई में लिमरिक में यूथ चैंपियनशिप में अंडर-18 वर्ग का खिताब जीता था. उन्होंने यहां फाइनल में अधिकतम 150 अंकों में से 149 अंक हासिल किया और मैक्सिको की खिलाड़ी को दो अंक से पछाड़ दिया. चैंपियनशिप की 16वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी एंड्रिया ने फाइनल में पहुंचने के क्रम में कई दिग्गजों को हराया था जिसमें प्री-क्वार्टर फाइनल में मौजूदा चैंपियन सारा लोपेज को मात देना भी शामिल है.

Aditi Swami is the NEW world champion! 🏆🇮🇳#WorldArchery pic.twitter.com/QkAavPmkwp