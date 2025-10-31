Women World Cup Final IND vs SA Live Streaming: कहां और कैसे देखें लाइव, यहां देखें सभी डिटेल्स

IND vs AUS: मेलबर्न में मिली भारत को करारी हार, दूसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से हराया
स्पोर्ट्स
IND vs SA Final: आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का रोमांचक फाइनल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 नवंबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. आइए आपको बताते हैं यह फाइनल मुकाबला कहां खेला जाएगा और इसे कहां देखा जा सकता है.
IND vs SA Live Streaming: आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और क्रिकेट प्रेमियों को एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमें अब खिताबी टक्कर के लिए आमने-सामने होंगी. भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शानदार अंदाज में हराकर तीसरी बार फाइनल में जगह बनाई है. वहीं, दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराते हुए अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है. अब नजरें दोनों टीमों के बीच होने वाले इस फाइनल क्लैश पर टिकी हैं.
2 नवंबर यानि रविवार को खेला जाने वाला ये फाइनल मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा. मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस दोपहर 2:30 बजे किया जाएगा. दिलचस्प बात यह है कि यहीं मैदान पर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया था. अब इसी पिच पर भारतीय टीम इतिहास रचने के इरादे से उतरेगी.
बीते कुछ मुकाबलों में भारतीय टीम की बल्लेबाजी इस टूर्नामेंट में शानदार रही है. जेमिमा रोड्रिगेज, स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर बेहतरीन फॉर्म में नजर या रही हैं. वहीं गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा और रेणुका ठाकुर ने लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन किया है. दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका की भी टीम मजबूत नजर आ रही है.
फाइनल मुकाबले की लाइव कवरेज Star Sports Network पर की जाएगी, जहां दर्शक हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं में मैच का आनंद ले सकते हैं. वहीं, ऑनलाइन दर्शकों के लिए इस मुकाबले की Live Streaming JioCinema और Disney+ Hotstar पर उपलब्ध रहेगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत तीसरी बार फाइनल में पहुंचने के बाद पहली बार ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगा, या दक्षिण अफ्रीका अपनी पहली विश्व कप जीत दर्ज करेगा.
