IND W vs AUS W: 8 बल्लेबाज नहीं पार कर सकीं दहाई का आंकड़ा, वर्ल्डकप से पहले टीम इंडिया की शर्मनाक हार

Women's T20 World Cup 2023: भारतीय टीम को अपने पहले वॉर्मअप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा.

