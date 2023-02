AUSW vs NZW: ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 97 रन से रौंदा, भारत का मुकाबला पाकिस्तान से आज

Women's T20 World Cup 2023: साउथ अफ्रीका में चल रहे वूमेंस टी20 वर्ल्डकप में आज भारतीय टीम पाकिस्तान से टकराएगी.

