AUSW vs SLW:ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 10 विकेट से चटाई धूल, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली बनी पहली टीम

Women's T20 World Cup 2023: दोनों ग्रुप्स में सभी टीमों को 4-4 मुकाबले खेलने हैं और दो-दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी.

womens t20 world cup 2023 australia women beat sri lanka by 10 wickets to reach in semifinals