Womens Chess World Cup Final: दिव्या देशमुख ने रचा इतिहास, फाइनल में कोनेरू हम्पी को हराया; ऐसा करने वाली बनी पहली भारतीय

महिला चेस वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल मुकाबला कोनेरू हंपी और दिव्या देशमुख के बीच खेला गया था, जिसे दिव्या ने अपने नाम किया है. दरअसल, ये मुकाबला जॉर्जिया के बातूमि में खेला गया था, जहां दिव्या देशमुख ने वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया और इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करवा लिया है. शनिवार और रविवार को खेले गए क्लासिकल मैच में हंपी और दिव्या 1-1 से बराबरी पर थी. लेकिन सोमवार को खेले गए मुकाबले में दिव्या ने बाजी मार ली और ऐसा करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं.

दिव्या ने रचा इतिहास

विमेंस चेस वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में दिव्या देशमुख ने सोमवार को खेले गए रैपिड राउंड में सफेद मोहरों से अपनी चाल चलीं. हंपी ने काले मोहरों से मैच ड्रॉ करवा लिया. रैपिड राउंड के दूसरे गेम में दिव्या ने काले मोहरों से चाल चली और हंपी पर हावी नजर आईं, जिसके बाद हंपी ने इसमें ब्लंडर भी किया. 19 साल की दिव्या ने पहली बार खिताब जीतकर भावुक भी हो गई हैं.

Divya Deshmukh Creates History!



19-year-old Divya Deshmukh has become the first-ever Indian to win the FIDE Women's World Cup, marking a historic milestone in Indian chess.#FIDEWorldCup #Chess #DivyaDeshmukh #HumpyKoneru pic.twitter.com/8s6L4KCSAD