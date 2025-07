Wimbledon 2025 Final: स्पोर्ट्स में इटली का दबदबा, पहले क्रिकेट अब विम्बलडन में रचा इतिहास, यानिक सिनर ने जीता खिताब

Wimbledon 2025 Final, Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz: विम्बलडन 2025 का मेंस फाइनल मुकाबला यानिक सिनर और कार्लोस अलकराज के बीच खेला गया था, जिसे सिनर ने अपने नाम कर लिया है. सिनर ने फाइनल में अलकराज को 4-6, 6-4, 6-4 6-4 से हरा दिया और खिताब अपने नाम कर लिया है. स्पोर्ट्स की दुनिया में इटली तेजी से आगे बढ़ रहा है. इससे पहले फुटबॉल, क्रिकेट और अब विम्बलडन में बड़ा कारनामा किया है. मेंस सिंगल में सिनर विम्बलडन का खिताब जीतने वाले पहले इटालियन बन गए हैं.

अलकराज को सिनर ने दी करारी शिकस्त

विम्बलडन 2025 का मेंस सिंगल का फाइनल मुकाबला यानिक सिनर और कार्लोस अलकराज के बीच खेला गया था. इस मैच के शुरू में ही अलकराज आगे चल रहे थे. लेकिन फिर अगले लगातार तीन सेट सिनर ने अपने नाम किए और अलकराज को हराया. सिनर पहला सेट 4-6 से हारे, लेकि फिर 6-4, 6-4, 6-4 के सेट से अलकराज को मात दी है. सिनर इटली के पहले मेंस सिंगल का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं.

Jannik Sinner is a Wimbledon champion 🇮🇹



The world No.1 defeats Carlos Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 to win the 2025 Gentlemen's Singles Trophy 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/UMnwV4Fw78