48 नहीं अब 64 टीमें खेलेंगी वर्ल्ड कप? टीमों की बढ़ोतरी को लेकर फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो का बड़ा बयान

FIFA President Gianni Infantino: फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने वर्ल्ड कप में टीमों की और ज्यादा बढ़ोतरी को लेकर चर्चा की है. उन्होंने बताया है कि 2030 फीफा वर्ल्ड कप में 48 की जगह 64 टीमों के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 11 जून से हुआ था और इसकी फाइनल मुकाबला 20 जुलाई को खेला जाएगा. दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट एक महीने से भी ज्यादा दिनों तक खेला जा रहा है. इस इवेंट में काफी रोमांचक मुकाबले हुए हैं और क्वार्टर फाइनल तक मैच खेले जा चुके हैं. अब सेमीफाइनल, तीसरे स्थान का मैच और फाइनल ही बचा है. इस बार कुल 48 टीमों ने वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था, जिसमें से सिर्फ 4 टीमें ही बची हुई हैं. इस बीच फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने वर्ल्ड कप में टीमों की और ज्यादा बढ़ोतरी को लेकर चर्चा की है. उन्होंने बताया है कि 2030 फीफा वर्ल्ड कप में 48 की जगह 64 टीमों के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है.

पहले 32 टीमे लेती थीं हिस्सा

फीफा वर्ल्ड कप में साल 1998 से 2022 तक सिर्फ 32 टीमें हिस्सा लेती थीं. लेकिन इस बार फीफा 2026 में कुल 48 टीमों ने हिस्सा लिया था. इस टूर्नामेंट की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको ने की. मौजूदा 48 टीमों वाले प्रारूप में टीमों को चार-चार के 12 ग्रुप में बांटा गया था. प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष दो टीमें और आठ सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमें राउंड ऑफ-32 में पहुंची. उसके बाद राउंड ऑफ-16, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फिर फाइनल का शेड्यूल है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल 104 मैच खेले जाएंगे.

64 टीमों के प्रस्ताव पर क्या बोले फीफा अध्यक्ष

स्विस मीडिया आउटलेट ब्लूविन को दिए एक इंटरव्यू में फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने कहा, "हर देश को वर्ल्ड कप में खेलने का सपना देखने का अधिकार होना चाहिए. दुनिया भर में फुटबॉल की गुणवत्ता लगातार बढ़ रही है. अगर छोटे देशों को वर्ल्ड कप में पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा, तो उनके पास सुधार करने की प्रेरणा भी कम हो जाएगी. ज्यादा देशों की भागीदारी से वैश्विक स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा मिलेगा और अधिक राष्ट्रों को दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट में खेलने का अवसर मिलेगा."

64 टीमों के आने से सामने आ सकती हैं बड़ी चुनौती

हालांकि, 64 टीमों वाला विश्व कप आयोजित करना फीफा के लिए एक बड़ी चुनौती भी हो सकता हैय टीमों की संख्या बढ़ने से मैचों की संख्या, यात्रा व्यवस्था, खिलाड़ियों का शेड्यूल और मेजबान देशों पर लॉजिस्टिक दबाव काफी बढ़ सकता है. 2030 का विश्व कप पहले ही कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है. ये टूर्नामेंट विश्व कप की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जाएगा. पहली बार प्रतियोगिता तीन महाद्वीपों और छह देशों में खेली जाएगी. 1930 में पहला विश्व कप आयोजित करने वाले उरुग्वे में शताब्दी समारोह के तहत एक विशेष मुकाबला खेला जाएगा. इसके अलावा अर्जेंटीना और पैराग्वे भी एक-एक मैच की मेजबानी करेंगे. टूर्नामेंट का मुख्य आयोजन मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन है.

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