भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 6 फरवरी से होने वाली है. जिसमें शुभमन गिल एक्शन में नजर आने वाले हैं. नागपुर वनडे से पहले शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया. जहां उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बात की और खुलासे किए. गिल से करुण नायर को लेकर भी सवाल किया गया.



जिसपर उन्होंने इशारों ही इशारों में बता दिया कि आखिरी करुण नायर को भारतीय टीम में जगह क्यों नहीं मिली. विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 में करुण नायर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे. इसके बाद भी उनको इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में जगह नहीं मिल पाई.

नायर को लेकर क्या बोले शुभमन गिल

शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत के दौरान कहा कि करुण नायर ने विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वर्तमान खिलाड़ियों को हटा दिया जाना चाहिए. उन सभी प्लेयर्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है.

