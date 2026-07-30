CWG 2026: 69Kg कैटेगरी में जीत के बाद हरजिंदर कौर ने दांतों से क्यों दबाया सिल्वर मेडल? जानें इस मशहूर पोज का सालों पुराना इतिहास

साल 2026 की ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 69 किग्रा भार वर्ग में रजत पदक जीतकर हरजिंदर कौर ने इतिहास रच दिया. सिल्वर जीतने के बाद पोडियम पर विक्ट्री पोज देते दिखीं वेटलिफ्टर ने अपना मेडल दांतों से क्यों दबाया? जानिए खिलाड़ियों की इस अनोखी परंपरा के पीछे का दिलचस्प इतिहास.

स्कॉटलैंड के ग्लासगो में खेले जा रहे राष्ट्रमंडल खेलों का रोमांच अपने चरम पर है. 23 जुलाई से शुरू हुआ खेलों का यह महाकुंभ 2 अगस्त तक चलेगा. कॉमनवेल्थ गेम्स में 122 सदस्यीय भारतीय दल अपनी शानदार खेल प्रतिभा से लोगों का दिल जीत रहा है. इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारतीय एथलीटों का बेहतरीन प्रदर्शन लगातार जारी है. देश के खाते में अब तक 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य समेत कुल 15 पदक शामिल हो चुके हैं.

खेल के मैदान पर मंगलवार का दिन भारतीय भारोत्तोलकों के नाम रहा. मीराबाई चानू, ऋषिकांत सिंह, राजा मुथुपांडी, ज्ञानेश्वरी देवी, बिंदिया रानी और अजय बाबू के बाद, पंजाब से रखने वाली 29 वर्षीय वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने भी देश का मान बढ़ाया. उन्होंने महिलाओं के 69 किलोग्राम वजन वर्ग में शानदार खेल दिखाते हुए सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया. जीत के बाद हरजिंदर कौर पोडियम पर विक्ट्री पोज देते नजर आईं, जिसके बाद से यह चर्चा तेज हो गई कि आखिर एथलिट्स मेडल को अपनी दातों से क्यों दबाते हैं? अगर आप भी इसके पीछे के गहरे राज के बारे में जानना चाहते हैं, तो चलिए हम आपको इस लेख में आगे बताते हैं.

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जीत के बाद मेडल को दांतों से क्यों दबाते हैं खिलाड़ी?

पोडियम पर खड़े होकर पदक जीतने की खुशी में अक्सर खिलाड़ियों को उसे दांतों से काटते या दबाते हुए देखा जाता है. सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक, आपने भी ऐसे कई आइकॉनिक पोज देखे होंगे, लेकिन क्या कभी सोचा है कि एथलीट हमेशा जीत के बाद इसी पोज में क्यों नजर आते हैं. यह सिर्फ एक कैमरामैन के लिए दिया जाने वाला पोज नहीं, बल्कि एक ट्रेडिशन है. दरअसल, किसी भी टूर्नामेंट में मेडल को दांत से दबाने का वर्षों पुरानी और अनूठी परंपरा है, जिसे आज भी एथलीट फॉलो करते आ रहे हैं.

क्या है इसके पीछे का इतिहास और परंपरा?

प्राचीन काल में सोने-चांदी की मुद्राएं और सिक्के शुद्ध बहुमूल्य धातुओं के हुआ करते थे. उस दौर में व्यापारी यह परखने के लिए कि सिक्का असली है या खोटा, उसे अपने दांतों से दबाकर देखते थे. चूंकि शुद्ध सोना एक मुलायम धातु होती है, इसलिए उस पर दांतों का दबाव पड़ते ही निशान या कट का निशान उभर आता था.

दिलचस्प बात यह है कि साल 1912 तक ओलंपिक और अन्य बड़े आयोजनों में खिलाड़ियों को पूरी तरह शुद्ध सोने के ही मेडल प्रदान किए जाते थे. उस समय विजेता एथलीट मेडल की शुद्धता परखने के लिए उसे दांतों से दबाकर देखते थे. हालांकि, समय के साथ शुद्ध सोने के पदक मिलने बंद हो गए और आज के समय में मेडल मुख्य रूप से अन्य धातुओं के बनते हैं. फिर भी जीत का जश्न मनाने और इतिहास की इस पुरानी परंपरा को जिंदा रखने का यह तरीका आज भी पूरी दुनिया के एथलीटों के बीच जिंद है.

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