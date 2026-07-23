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2022 में था क्रिकेट, 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स से क्यों हुआ बाहर? जानिए वजह

2026 कॉमनवेल्थ गेम्स से क्रिकेट क्यों हुआ बाहर? जानिए वजह

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

2022 में था क्रिकेट, 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स से क्यों हुआ बाहर? जानिए वजह

Commonwealth Games 2026 Cricket: 2022 बर्मिंघम में भारतीय महिला टीम का जलवा देखने के बाद फैंस इस बार भी क्रिकेट की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन CWG 2026 से क्रिकेट समेत 9 बड़े खेलों को बाहर कर दिया गया है.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 23, 2026, 10:49 AM IST

2022 में था क्रिकेट, 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स से क्यों हुआ बाहर? जानिए वजह

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Image Source- BCCI)

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  • ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से क्रिकेट के साथ अन्य 8 बड़े खेलों को हटा दिया गया
  • पहले मेजबान ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य ने हाथ पीछे खींच लिए थे 
  • इसके बाद ग्लासगो ने खेलों को रद्द होने से बचाया
  • कम बजट के कारण खेलों की संख्या घटाकर महज 10 कर दी गई 

Commonwealth Games 2026: साल 2022 के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था, तो पूरा देश खुशी से झूम उठा था. फाइनल में भले ही ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 24 साल लंबे इंतजार के बाद क्रिकेट की CWG में वापसी ने फैंस का दिल जीत लिया था.

लेकिन अगर आप इस बार यानी आज (23 जुलाई 2026) से शुरू हो रहे ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम इंडिया के छक्के-चौके देखने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए एक निराश करने वाली खबर है. इस बार के खेलों से क्रिकेट को बाहर कर दिया गया है, चाहे वह मेन्स क्रिकेट हो या वुमेन्स. सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि 8 अन्य बड़े खेलों को भी इस बार लिस्ट से हटा दिया गया है.

कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर हुआ क्रिकेट

कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे पहली बार 1998 में (कुआलालंपुर में) क्रिकेट को शामिल किया गया था, लेकिन पिछले 28 सालों में स्थितियां काफी बदल चुकी हैं. इस बार गेम्स से क्रिकेट को बाहर करने के पीछे की कहानी काफी दिलचस्प और मजबूरी से भरी है. दरअसल, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी पहले ऑस्ट्रेलिया के राज्य विक्टोरिया के पास थी. लेकिन जुलाई 2023 में विक्टोरिया सरकार ने अचानक हाथ खड़े कर दिए.

उनका कहना था कि खेलों के आयोजन का बजट उनके अंदाजे से कहीं ज्यादा, लगभग 6 से 7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक पहुंच गया था. खेलों के रद्द होने का खतरा मंडराने लगा, तब स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो ने आगे आकर इसे बचाने का जिम्मा लिया. इतने कम समय में आयोजन करना आसान नहीं था, इसलिए आयोजकों ने एक लो-बजट मॉडल तैयार किया, ताकि जनता के टैक्स का पैसा खर्च न हो.

ग्लासगो में सिर्फ 10 खेल ही रखे गए

कम बजट में काम चलाने के लिए आयोजकों को खेलों की संख्या घटाकर आधी करनी पड़ी. बर्मिंघम 2022 में जहां 19 खेल शामिल थे, वहीं इस बार ग्लासगो में सिर्फ 10 खेल ही रखे गए हैं. जब सिर्फ 10 खेलों को चुनना था और वह भी सिर्फ 4 मौजूदा वेन्यू का इस्तेमाल करके, तो कई बड़े खेलों पर गाज गिरनी तय थी.

क्रिकेट को हटाने की असली वजह

क्रिकेट को बाहर करने का सबसे बड़ा कारण था इसका भारी-भरकम खर्च. क्रिकेट के लिए खास पिच तैयार करनी पड़ती है, मैदान के रखरखाव पर काफी पैसा पानी की तरह बहता है और टीमों में खिलाड़ियों व स्टाफ का बड़ा दल होता है. इसके अलावा हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कुश्ती और रग्बी जैसे लोकप्रिय खेलों को भी बजट कारणों से बाहर का रास्ता देखना पड़ा.

ग्लासगो गेम्स के आयोजकों का पूरा ध्यान इस बात पर था कि ऐसे इनडोर स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स इवेंट्स को चुना जाए जो पहले से मौजूद स्टेडियमों में आसानी से शेयर किए जा सकें. भले ही इस बार फैंस को चौके-छक्के और हॉकी के जादू देखने को न मिले, लेकिन ग्लासगो ने बेहद कम समय और सीमित संसाधनों के बावजूद खेलों के इस महाकुंभ को रद्द होने से बचाकर एक मिसाल जरूर कायम की है. 

ये भी पढ़ें- CWG 2026 Day 1 Schedule Today: पहले दिन एक्शन में दिखेंगे ये भारतीय खिलाड़ी, देखें पूरा शेड्यूल

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