शानदार गेंदबाजी से कभी भारत को बनाया था वर्ल्ड चैंपियन, आज 1 ओवर में ही लुटा दिए 43 रन

Who Is Shiva Singh: साल 2018 में भारत की अंडर 19 टीम को फाइनल में शानदार गेंदबाजी कर जीत दिलाने वाले शिवा सिंह यूपी के मुरादाबाद के हैं.

who is shiva singh ruturaj gaikwad score 7 sixes in one over vijay hazare trophy 2022 mah vs up match highlights