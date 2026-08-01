कौन हैं Soman Rana? जिन्होंने CWG 2026 में जीता गोल्ड, कभी लैंडमाइन ब्लास्ट में गंवाया था पैर; जानें कैसा रहा उनका करियर

Who is Soman Rana: पैरा एथलेटिक्स में सोमन राणा ने भी भारत को गोल्ड जिता दिया है. सोमन ने कभी लैंडमाइन ब्लास्ट में अपना पैर गंवा दिया था.

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शनिवार 1 अगस्त को भारत के लिए गोल्डन डे से कम नहीं रहा है. टूर्नामेंट के 10वें दिन के खेल के दौरान भारत ने तीन गोल्ड मेडल जीते हैं. दिन के खेल की शुरुआत में प्रीति पवार ने गोल्ड दिलाया, जिसके कुछ मिनटों बाद जैस्मिन लैंबोरिया ने दूसरा गोल्ड जिताया. वहीं, पैरा एथलेटिक्स में सोमन राणा ने भी भारत को गोल्ड जिता दिया है. सोमन ने कभी लैंडमाइन ब्लास्ट में अपना पैर गंवा दिया था, लेकिन उनका जज्बा कभी खत्म नहीं हुआ और उन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम रौशन किया है. आइए जानते हैं कि सोमन राणा का अब तक का करियर कैसा रहा है.

CWG 2026 सोमन राणा ने जीता गोल्ड

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पैरा एथलेटिक्स में सोमन राणा ने गोल्ड जीता है. उन्होंने पुरुषों के F57 शॉट पुट इवेंट ये कारनामा किया है. सोमन ने 13.40 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास से गोल्ड जीता. उनका पहला प्रयास 13.38 मीटर का था, जबकि दूसरा प्रयास 13.40 मीटर का रहा. हालांकि, उनका पहला प्रयास ही गोल्ड के लिए काफी था. इस तरह सोमन के गोल्ड के साथ भारत ने 8वां गोल्ड मेडल अपने नाम किया.

लैंडमाइन ब्लास्ट से गंवाया था पैर

बिहार के गया के रहने वाले सोमन राणा का जन्म 16 जनवरी 1983 में हुआ था. उनके पिता एक किसान थे और वो काफी साधारण परिवार से आते हैं. साल 2001 में राणा गोरखा राइफल्स में सिपाही के तौर पर भारतीय सेना में शामिल हुए थे. हालांकि, उन्हें खेल में काफी रुचि थी, जिसकी वजह से वो अपनी यूनिट की बॉक्सिंग टीम में जुड़ गए. लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी.

1 दिसंब 2006 को सोमन राणा जम्मू और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात थे. इस दौरान नो एक माइन ब्लास्ट में घायल हो गए, जिसकी वजह से उनका सीधा पैर घुटने के नीचे से काटना पड़ा. हालांकि, भले ही राणा ने अपना पैर गंवा दिया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. फिर सोमन को रिहैबिलिटेशन के लिए पुणे के आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर भेज दिया गया, जहां वो पैरा-स्पोर्ट्स की ओर आकर्षित हुआ और साल 2017 में आर्मी पैरालंपिक नोड से जुड़ गए.

फिर जीते लगातार कई मेडल

भले ही सोमन राणा ने एक हादसे में अपना पैर गंवा दिया हो, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी उम्मीद नहीं गंवाई. हर मौके को तलाशा और भारत का नाम रौशन किया. पैर गंवाने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ते रहे. उन्होंने एशियन पैरा गेम्स, वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स और वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में मेडल अपने नाम किए. वहीं अब वो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं.