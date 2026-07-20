कौन हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल के रेफरी स्लावको विंसिक? जिन्हें 2020 में पुलिस ने किया था गिरफ्तार; जानें क्या था मामला

Who is Slavko Vinčić: फीफा ने वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के लिए स्लावको विंसिक को रेफरी रखा था. स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फाइनल मुकाबले ने रेफी स्लावको विंसिक ने निष्पक्ष फैसले लिए थे.

फीफा ने वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के लिए स्लावको विंसिक को रेफरी रखा था. स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फाइनल मुकाबले ने रेफी स्लावको विंसिक ने निष्पक्ष फैसले लिए, जिसके बाद स्लावको काफी चर्चा में आ गए हैं. क्योंकि इससे पहले अर्जेंटीना के मुकाबलों में रेफरी की काफी आलोचनाएं हो रही थी. हालांकि, स्लावको विंसिक की खास बात ये कि साल 2020 में उन्हें पुलिस ने हिरासत में भी लिया था. आइए जानते हैं कि स्लावको विंसिक पर क्या आरोप लगा था और उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया था.

कौन हैं स्लावको विंसिक?

स्लोवेनिया के मारिबोर में जन्मे स्लावको विंसिक साल 2010 से फीफा की इंटरनेशनल लिस्ट में शामिल हैं. उन्होंने 500 से ज्यादा मैच और 70 से ज्यादा यूईएफए मैचों मैच संचालित किए हैं. इतना ही नहीं उन्होंने 2024 यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल में भी रेफरी की भुमिका निभाई है और अब उन्होंने ये कारनामा फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भी किया है. स्लावको इंटरनेशनल स्तर पर एक सम्मानित फुटबॉल रेफरी हैं, जो अपने निष्पक्ष फैसलों के लिए जाने जाते हैं.

2020 में क्यों गिरफ्तार हुए थे स्लावको?

स्लावको विंसिक पर 6 साल पहले काफी गंभीर आरोप लगे थे. दरअसल, साल 2020 में स्लावको बोस्निया में एक कथिक सेक्स रैकेट, ड्रग्स और हथियारों के मामले में पुलिस की छापेमारी फंस गए थे, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था. लेकिन जांच में वो निर्दोष साबित हुए और फिर उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी.

हालांकि, इसके बाद स्लावको ने कहा था कि वो कारोबार की मीटिंग के लिए बोस्निया गए थे, जहां उन्हें लंच का ऑफिल मिला था. लेकिन उस ऑफर को स्वीकार करना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित हुई. विवादों में घिरने के बाद भी स्लावको ने बड़े इवेंट्स और टूर्नामेंट में रेफरी की भुमिका निभाई है.

स्पेन ने जीता दूसरा खिताब

स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेला गया था, जिसे स्पेन ने 1-0 से अपने नाम कर लिया. हालांकि, पूरे टूर्नामेंट का ये सबसे रोमांचक मुकाबला बन गया. दरअसल, खेल के 90 मिनट तक दोनों टीमों एक भी गोल नहीं कर सकी थी, जिसके बाद इंजरी टाइम में मुकाबला खेला गया था. इसी तरह पहले 4 मिनट और फिर 9 मिनट के इंजरी टाइम में गोल नहीं आया. फिर एक्स्ट्रा टाइम पर मुकाबला खेला गया था. हालांकि, एक्स्ट्रा टाइम खत्म होने से करीब 3-4 मिनट पहले स्पेन को फेरन टोरेस ने गोल दाग दिया और 1-0 से बढ़त बना ली, जिसके बाद अर्जेंटीना बचे हुए मिनटों में गोल नहीं कर सकी और स्पेन ने मुकाबला अपने नाम कर लिया. इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था और अब 16 साल बाद ये कारनामा किया है.