जसप्रीत बुमराह की पत्नी संजना गणेशन सेपोर्ट्स एंकर हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पहले संजना एक IT कंपनी में जॉब करती थीं.

टीम इंडिया के फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह कि पत्नी संजना गणेशन एक स्पोर्ट्स प्रेजेंटर/एंकर हैं. क्रिकेट उपलब्धियों से हटकर बात करें जसप्रीत बुमराह की पर्सनल लाइफ की तो उन्होंने संजना गणेशन से शादी की है. दोनों ने 15 मार्च, 2021 को गोवा में एक निजी समारोह में शादी की थी. शादी में दोनों के करीबी दोस्त और परिवार वाले शामिल हुए थे. बता दें कि संजना गणेशन, स्पोर्ट्स की दुनिया काफी बड़ा नाम है. आपको बता दें कि पहले संजना एक आईटी कंपनी में जॉब करती थीं, लेकिन बाद में उन्होंने स्पोर्ट्स एंकर बन अपना करियर बनाया.

कहां से पढ़ीं हैं संजना

संजना गणेशन ने पुणे के Symbiosis Institute of Technology से B.Tech की डिग्री ली है और एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं. शुरुआत में उन्होंने एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम किया, लेकिन लाइमलाइट में रहने के अपने शौक के चलते संजना ने Femina Style Diva in 2012 और Femina Miss India in 2013 जैसे ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया. आपको बता दें कि संजना ने 2013 में फेमिना गॉर्जियस का खिताब जीता था.

कैसे बनीं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट

साल 2014 में संजना गणेशन ने MTV के रियलिटी शो Splitsvilla में हिस्सा लिया लेकिन चोट लगने के चलते वह शुरुआत में ही बाहर हो गई थीं. इसके बाद उन्होंने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को करियर के तौर पर चुना और उन्होंने Star Sports Network ज्वॉइन किया.

कितनी है नेटवर्थ

रिपोर्ट्स की मानें तो संजना गणेशन की अनुमानित नेट वर्थ करीब 8 करोड़ रुपये है. टीवी पर कई कार्यक्रमों में अपनी मौजूदगी और कई दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए संजना 20 लाख से 40 लाख रुपये चार्ज करती हैं.

