कौन है श्रीलंका का वो क्रिकेटर जिसने नीरज चोपड़ा को हराकर जीता गोल्ड? किस नंबर पर रहे अरशद

CWG 2026 Javelin Throw: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के जैवलिन थ्रो फाइनल में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. जहां श्रीलंका के 23 वर्षीय युवा एथलीट रुमेश पथिरागे ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया.

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के जैवलिन थ्रो फाइनल में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता

भारत के यशवीर सिंह ने ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाया

श्रीलंकाई एथलीट रुमेश पथिरागे ने तमाम दिग्गजों को पछाड़ते हुए गोल्ड जीता

पाकिस्तान के अरशद नदीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा

Who is Rumesh Tharanga Pathirage: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के जैवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले में हर भारतीय फैंस को यही उम्मीद थी कि हमारे चैंपियन नीरज चोपड़ा एक बार फिर गोल्ड मेडल पर निशाना साधेंगे. लेकिन इस बार बाजी किसी और ने ही मार ली. शनिवार 1 अगस्त (भारतीय समयानुसार) को हुए इस फाइनल में श्रीलंका के 23 साल के युवा एथलीट रुमेश पथिरागे ने मैदान पर ऐसा तूफान उठाया कि नीरज चोपड़ा समेत दुनिया के दिग्गज भाला फेंक खिलाड़ी देखते रह गए.

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नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़कर किसने जीता गोल्ड?

मैच के दौरान काफी तेज हवाएं चल रही थीं, जिससे सभी खिलाड़ियों को अपना थ्रो साधने में भारी दिक्कत हो रही थी. लेकिन श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिरागे ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए 89.75 मीटर का ऐसा शानदार थ्रो फेंका कि गोल्ड मेडल सीधे उनके नाम हो गया. दूसरी ओर, भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन उनका बेस्ट थ्रो 85.83 मीटर ही रह सका.

इस वजह से नीरज को रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा. भारत के लिए एक और खुशी की बात यह रही कि देश के एक अन्य युवा एथलीट यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर का थ्रो फेंककर अपना पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड बनाया और कांस्य पदक अपने नाम किया.

कहां पिछड़ गए पाकिस्तान के अरशद नदीम?

इस पूरे मुकाबले में सबसे हैरान करने वाला लम्हा पाकिस्तान के स्टार एथलीट और टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का बाहर होना रहा. उनसे सभी को एक जबरदस्त थ्रो की उम्मीद थी, लेकिन बर्मिंघम 2022 के चैंपियन अरशद का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा.

उनकी पहली कोशिश फाउल हो गई. इसके बाद वे दूसरे प्रयास में 77.41 मीटर और तीसरे में महज 75.39 मीटर की दूरी ही तय कर पाए. शुरुआती तीन प्रयासों में इतने निराशाजनक प्रदर्शन के कारण वे टॉप खिलाड़ियों की रेस से बाहर हो गए और मेडल की दौड़ से पूरी तरह छिटक गए.

कौन हैं रुमेश पथिरागे?

अब हर किसी की जुबां पर एक ही सवाल है कि आखिर नीरज, अरशद, केशोरन वालकॉट जैसे बड़े-बड़े दिग्गजों को एक साथ पछाड़ने वाला यह श्रीलंकाई खिलाड़ी है कौन? 21 मार्च 2003 को श्रीलंका के कलूतारा में जन्मे रुमेश थरंगा पथिरागे का ट्रैक पर उतरने से पहले क्रिकेट से बेहद खास नाता रहा है. वे बचपन में जैवलिन थ्रोअर नहीं, बल्कि एक खतरनाक तेज गेंदबाज थे.

क्रिकेट से की थी शुरुआत

रुमेश ने 2012 में एक युवा खिलाड़ी के रूप में क्रिकेट खेलना शुरू किया था. कोलंबो के सेंट पीटर्स कॉलेज के लिए खेलते हुए वे 130 किमी/घंटे से अधिक की रफ्तार से बॉलिंग करते थे. U-18 कैटेगरी में तो उनकी बॉलिंग स्पीड 134 किमी/घंटे मापी गई थी. वे श्रीलंका की अंडर-18 टीम में आज के मशहूर इंटरनेशनल बॉलर इशान मलिंगा के साथ गेंदबाजी करते थे. इशान मलिंगा आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के प्रमुख विकेट टेकर रहे हैं.

ट्रैक एंड फील्ड की ओर किया रुख

रुमेश के पिता खुद डिस्कस और शॉट-पुट थ्रोअर थे. पिता की सलाह पर उन्होंने एथलेटिक्स में हाथ आजमाया और 2017 में उनके कोच टोनी प्रसन्ना ने उन्हें भाला फेंकने के हुनर से परिचित कराया. कोच की गाइडेंस और रुमेश की कड़ी मेहनत ने आखिरकार उन्हें दुनिया का नंबर-1 थ्रोअर बना दिया.

एशियन गेम्स में देखने को मिलेगी त्रिकोणीय जंग

कभी क्रिकेट पिच पर तेज गेंदें फेंकने वाले रुमेश अब भाला फेंककर इतिहास रच रहे हैं. इस सीजन में 92.62 मीटर तक का थ्रो फेंक चुके पथिरागे अब एशिया के दो सबसे बड़े दिग्गजों- भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं. आने वाले एशियाई खेलों में अब नीरज, अरशद और रुमेश के बीच एक बेहद रोमांचक जंग देखने को मिलने वाली है.

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