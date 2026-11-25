IPL 2027: पंजाब किंग्स ने बताया कि पारस म्हाम्ब्रे फास्ट-बॉलिंग कोच के रूप में टीम से जुड़ गए हैं. वहीं, राजीव कुमार ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर ब्रैड हैडिन के जाने से खाली हुई जगह को भरेंगे.

राजीव कुमार इससे पहले CSK में 2018 से 2026 तक फील्डिंग कोच रह चुके हैं. (Photo: Kings Punjab X)

IPL 2027: इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन की तैयारी शुरू हो गई है. पंजाब किंग्स ने IPL-2027 सीजन से पहले सपोर्ट स्टाफ को मजबूत करते हुए नया फील्डिंग कोच नियुक्त किया है. झारखंड के पूर्व खिलाड़ी राजीव कुमार पंजाब किंग्स के नए फील्डिंग कोच बनाए गए हैं. फ्रेंचाइजी ने बुधवार (नवंबर, 25, 2026) को पुष्टि की कि पारस म्हाम्ब्रे उनके फास्ट-बॉलिंग कोच के रूप में टीम से जुड़ गए हैं. वहीं, राजीव कुमार, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर ब्रैड हैडिन के जाने से खाली हुई जगह को भरेंगे. म्हाम्ब्रे ने जेम्स होप्स की जगह ली है.

CSK का भी रह चुके हैं हिस्सा

घरेलू क्रिकेट में झारखंड के साथ कोच के रूप में काम कर चुके राजीव, अब पंजाब किंग्स से जुड़ रहे हैं. इससे पहले वह पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में 2018 से 2026 तक फील्डिंग कोच रह चुके हैं. पिछले महीने, जब सीएसके ने अपने सपोर्ट स्टाफ में पूरी तरह से बदलाव करने का फैसला किया, तब राजीव ने टीम छोड़ दी थी.

'टीम के काम आएगा अनुभव'

पंजाब किंग्स ने कहा, 'टीम की फील्डिंग यूनिट के साथ काम करने और पूरे सीजन के दौरान खिलाड़ियों की मदद करने के लिए उनका अनुभव बहुत काम आएगा.' वहीं, म्हाम्ब्रे ने भारत के लिए 2 टेस्ट और 3 वनडे मैच खेले हैं. कोचिंग में आने से पहले उन्होंने मुंबई के साथ कई बार रणजी ट्रॉफी जीती थी. बाद में उन्होंने घरेलू टीमों, भारत-ए और मुंबई इंडियंस के साथ कोचिंग का काम किया, जिसे उन्होंने 2026 सीजन के बाद छोड़ दिया.

#SherSquad, say hello to our new fielding coach, Rajiv Kumar 🦁♥️ https://t.co/HZ2rlLoklR — Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) November 25, 2026

वह 2021 से 2024 तक हेड कोच राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में भारतीय टीम के बॉलिंग कोच रहे. उनके कार्यकाल के अंत में 2024 में टीम ने टी20 वर्ल्ड कप जीता था. फिलहाल, वह दुबई में आईएलटी20 टीम 'एमआई एमिरेट्स' के बॉलिंग कोच हैं. पंजाब किंग्स में आने से म्हाम्ब्रे एक बार फिर हेड कोच रिकी पोंटिंग के साथ काम करेंगे. इससे पहले, 2015 में जब मुंबई इंडियंस ने खिताब जीता था, तब भी ये दोनों साथ काम कर चुके हैं.

श्रेयस अय्यर की टीम को मिलेगी मजबूती

पंजाब किंग्स का नया सपोर्ट स्टाफ श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम के साथ काम करेगा. 2027 सीजन के लिए टीम में सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के जुड़ने से टीम और भी मजबूत हो गई है. दो बार उपविजेता रही पंजाब किंग्स ने अभी तक IPL का खिताब नहीं जीता है. फ्रेंचाइजी ने पहले ही 19 खिलाड़ियों को पक्का कर लिया है.

अब टीम 16 दिसंबर को गोवा में होने वाली नीलामी में 18.60 करोड़ रुपये की रकम के साथ उतरेगी, जिसमें उन्हें छह स्लॉट भरने हैं. इनमें विदेशी खिलाड़ियों के लिए दो स्लॉट भी शामिल हैं.

