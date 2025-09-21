Ladki Bahin Yojana के लाभार्थी तुरंत कर लें ये काम, वरना नहीं मिलेंगे 1500 रुपये; सरकार का बड़ा ऐलान
कौन हैं मिथुन मन्हास? BCCI अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे फेवरेट नाम, पहले भी निभा चुके हैं अहम जिम्मेदारी
Surya Grahan Sutak Samay: 11 बजे से लगने जा रहा सूर्य ग्रहण का सूतक और गर्भवती महिलाओं को करना होगा पालन वरना होगा भारी नुकसान
डोनाल्ड ट्रंप ने अब तालिबान को दिया अल्टीमेटम, बोले- बगराम एयरबेस अमेरिका को लौटाओ वरना परिणाम होंगे खतरनाक
एक्ट्रेस न होतीं तो क्या बनती Kareena Kapoor? शाहरुख के साथ इंटरव्यू में बताई थी 'प्लान B'
Sugar Control: 7 साल की बच्ची का ब्लड शुगर था 900 के पार, बाबा रामदेव ने ला दिया 69 पर और कंट्रोल हो गई डायबिटीज
Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के नौ दिनों इन अलग-अलग मंत्रों का करें जाप, हर मनोकामना पूरी करेंगी देवी मां
Sarva Pitru Amavasya: आज सर्वपितृ अमावस्या पर असंतुष्ट पितरों को प्रसन्न करने का आखिरी मौका, क्या है लास्ट उपाय नारायणबली?
Surya Grahan: आज सूर्य ग्रहण पर शनि का इन राशियों को मिलेगा 'सुरक्षा कवच", जॉब- बिजनेस में सफलता के साथ मिलेगा पैसा ही पैसा
भारतीयों को यूएस वापस लौटने की जल्दी नहीं करनी होगी, अमेरिका ने स्पष्ट किया कि H1-B फीस बढ़ोतरी केवल नए वीजा पर लागू होगी
स्पोर्ट्स
Mithun Manhas: रोजर बिन्नी के इस्तीफे के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष पद खाली है. इस रेस में पूर्व दिल्ली कप्तान मिथुन मन्हास सबसे फेवरेट दावेदार माने जा रहे हैं. उनके क्रिकेट और प्रशासनिक अनुभव को लेकर चर्चा तेज है.
Mithun Manhas: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष पद से रोजर बिन्नी के इस्तीफा देने के बाद अब नया अध्यक्ष चुनने की कवायद शुरू हो चुकी है. कई दिग्गज खिलाड़ियों के नाम सामने आए, लेकिन सबसे आगे निकलकर जिस नाम ने सबको चौंकाया है, वह है पूर्व दिल्ली के कप्तान मिथुन मन्हास का. दिल्ली में हुई लंबी बैठकों के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि मन्हास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन सकते हैं.
इस रेस में सौरव गांगुली, हरभजन सिंह, किरन मोरे और रघुराम भट्ट जैसे नाम भी शामिल थे. हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक रघुराम भट्ट का नाम शुरू में मजबूत माना जा रहा था, लेकिन कर्नाटक से लगातार दो अध्यक्ष न बनाने के फैसले के चलते उनका दावा कमजोर पड़ गया. माना जा रहा है कि उन्हें बोर्ड का कोषाध्यक्ष बनाया जा सकता है.
बीसीसीआई के लिए यह हमेशा अहम रहा है कि उसका नेतृत्व किसी ऐसे खिलाड़ी के हाथ में हो, जिसने क्रिकेट को करीब से जिया हो. मन्हास इसी कसौटी पर फिट बैठते हैं. वे पिछले कुछ समय से जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) के प्रशासक के तौर पर काम कर रहे हैं और इस दौरान कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं.
यह भी पढ़ें: IND vs PAK Pitch Report: स्पिनर्स या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है दुबई की पिच
बताते चलें, मन्हास भले ही भारतीय टीम का हिस्सा नहीं बने, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनका नाम बेहद बड़ा है. 18 साल लंबे करियर में उन्होंने 157 प्रथम श्रेणी मैचों में 9,700 से ज्यादा रन बनाए हैं. इसके अलावा उन्होंने आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स और चेन्नई सुपर किंग्स का भी प्रतिनिधित्व किया. दलीप ट्रॉफी में नॉर्थ जोन के संयोजक रह चुके मन्हास को घरेलू क्रिकेट का स्तंभ माना जाता है. बहरहाल, यदि मन्हास का चयन होता है, तो वे बीसीसीआई के पहले ऐसे अध्यक्ष होंगे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किए बिना इस पद तक पहुंचेंगे. उनका अनुभव और क्रिकेट की गहरी समझ उन्हें इस पद के लिए खास बनाती है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.