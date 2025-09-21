Add DNA as a Preferred Source
कौन हैं मिथुन मन्हास? BCCI अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे फेवरेट नाम, पहले भी निभा चुके हैं अहम जिम्मेदारी

Mithun Manhas: रोजर बिन्नी के इस्तीफे के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष पद खाली है. इस रेस में पूर्व दिल्ली कप्तान मिथुन मन्हास सबसे फेवरेट दावेदार माने जा रहे हैं. उनके क्रिकेट और प्रशासनिक अनुभव को लेकर चर्चा तेज है.

राजा राम

Updated : Sep 21, 2025, 09:13 AM IST

कौन हैं मिथुन मन्हास? BCCI अध्यक्ष बनने की दौड़ में सबसे फेवरेट नाम, पहले भी निभा चुके हैं अहम जिम्मेदारी

मिथुन मन्हास

Add DNA as a Preferred Source

Mithun Manhas: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष पद से रोजर बिन्नी के इस्तीफा देने के बाद अब नया अध्यक्ष चुनने की कवायद शुरू हो चुकी है.  कई दिग्गज खिलाड़ियों के नाम सामने आए, लेकिन सबसे आगे निकलकर जिस नाम ने सबको चौंकाया है, वह है पूर्व दिल्ली के कप्तान मिथुन मन्हास का. दिल्ली में हुई लंबी बैठकों के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि मन्हास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन सकते हैं. 

गांगुली, हरभजन सिंह, किरन मोरे जैसे नाम भी थे शामिल

इस रेस में सौरव गांगुली, हरभजन सिंह, किरन मोरे और रघुराम भट्ट जैसे नाम भी शामिल थे. हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक रघुराम भट्ट का नाम शुरू में मजबूत माना जा रहा था, लेकिन कर्नाटक से लगातार दो अध्यक्ष न बनाने के फैसले के चलते उनका दावा कमजोर पड़ गया. माना जा रहा है कि उन्हें बोर्ड का कोषाध्यक्ष बनाया जा सकता है. 

कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं

बीसीसीआई के लिए यह हमेशा अहम रहा है कि उसका नेतृत्व किसी ऐसे खिलाड़ी के हाथ में हो, जिसने क्रिकेट को करीब से जिया हो. मन्हास इसी कसौटी पर फिट बैठते हैं. वे पिछले कुछ समय से जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) के प्रशासक के तौर पर काम कर रहे हैं और इस दौरान कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. 

घरेलू क्रिकेट का स्तंभ

बताते चलें, मन्हास भले ही भारतीय टीम का हिस्सा नहीं बने, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनका नाम बेहद बड़ा है. 18 साल लंबे करियर में उन्होंने 157 प्रथम श्रेणी मैचों में 9,700 से ज्यादा रन बनाए हैं. इसके अलावा उन्होंने आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स और चेन्नई सुपर किंग्स का भी प्रतिनिधित्व किया. दलीप ट्रॉफी में नॉर्थ जोन के संयोजक रह चुके मन्हास को घरेलू क्रिकेट का स्तंभ माना जाता है. बहरहाल, यदि मन्हास का चयन होता है, तो वे बीसीसीआई के पहले ऐसे अध्यक्ष होंगे जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किए बिना इस पद तक पहुंचेंगे. उनका अनुभव और क्रिकेट की गहरी समझ उन्हें इस पद के लिए खास बनाती है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

