भारतीय महिला क्रिकेट टीम को श्रीलंका का दौरा करना है, जहां टीम को 27 अप्रैल से ट्राई-सीरीज खेलनी है. इस टीम में युवा ऑलराउंडर काशवी गौतम को भी टीम में चुना गया है. हालांकि खास बात ये है कि काशवी यूटी क्रिकेट एसोसिएशन यानी (UTCA) से टीम इंडिया में शामिल होने वाली पहली खिलाड़ी भी बन गई है. आइए जानते हैं कि काशवी गौतम कौन है और उनका रोल मॉडल खिलाड़ी कौन है.

21 वर्षीय काशवी गौतम का जन्म 18 अप्रैल 2003 में पंजाब के चंडीगढ़ में हुआ था. काशवी को अध्यक्ष संजय टंडन ने सेक्टर 16 क्रिकेट स्टेडियम में सम्मानित किया है. उन्होंने कहा, काशवी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जर्सी पहनने वाली यूटीसीए की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं. ये उपलब्धि सिर्फ उनके व्यक्तिगत करियर के लिए है, बल्कि चंडीगढ़ और यूटीसीए के लिए भी ऐतिहासिक रहा है. बता दें कि इस कार्यक्रम में काशवी के पिता सुदेश शर्मा और माता सीमा शर्मा भी मौजूद थे .

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को काशवी अपना आदर्श कप्तान बनाती है. लेकिन उनका रोल मॉडल एक पुरुष खिलाड़ी है. दरअसल, काशवी गौतम अपना रोल मॉल भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को मानती हैं. हालांकि आईपीएल 2025 के दौरान हार्दिक पांड्या ने काशवी को एक बैट भी गिफ्ट किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Kashvee Gautam is one of us.



A true Fan Girl of Hardik. pic.twitter.com/JQIEFIhYrx