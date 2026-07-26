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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

कौन हैं झंडू कुमार? CWG 2026 में भारत को दिलाया पहला मेडल, कभी नाम का मजाक उड़ाते थे लोग

CWG 2026 Jhandu Kumar Bronze Medal: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में देश को पहला कांस्य पदक दिलाया.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 26, 2026, 08:12 AM IST

कौन हैं झंडू कुमार? CWG 2026 में भारत को दिलाया पहला मेडल, कभी नाम का मजाक उड़ाते थे लोग

झंडू कुमार ने CWG 2026 में खोला भारत का खाता (Image Source- IANS)

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  • पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक दिलाया
  • बिहार के नालंदा के रहने वाले झंडू बचपन में ही पोलियो का शिकार हो गए थे 
  • गरीबी के कारण वे बिना 20 किमी दूर जाकर सब्जी बेचते थे और ई-रिक्शा भी चलाया
  • इससे पहले बीजिंग वर्ल्ड कप व एशियन-ओशिनिया चैंपियनशिप में भी मेडल जीत चुके हैं

देश के पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार ने शनिवार (25 जुलाई 2026) को पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 (CWG 2026) में भारत का खाता खोल दिया. 72.4 किलो वजन वाले झंडू ने अपने दूसरे प्रयास में 190 किलोग्राम भार उठाकर देश को यह पहला मेडल दिलाया. हालांकि, स्वर्ण पदक के लिए 196 किलो का उनका तीसरा प्रयास थोड़ी सी तकनीकी चूक की वजह से सफल नहीं हो सका, लेकिन उनकी इस उपलब्धि ने पूरे देश का दिल जीत लिया है. 

कौन हैं झंडू कुमार?

झंडू कुमार की यह सफलता केवल एक खेल का मेडल नहीं है, बल्कि यह गरीबी, शारीरिक लाचारी और समाज के तानों पर मिली एक ऐतिहासिक जीत है. बिहार के नालंदा जिले के हरनौत गांव के रहने वाले झंडू एक बेहद साधारण परिवार से आते हैं. उनके पिता सब्जी बेचते हैं. जब झंडू महज पांच साल के थे, तभी वे पोलियो का शिकार हो गए थे. 

jhandu kumar

गरीबी और पोलियो से जंग जीतकर पाई कामयाबी 

बचपन में उन्हें जमीन पर घिसटकर या बैठकर चलना पड़ता था. उनके इलाज में परिवार की जमा-पूंजी पानी की तरह बह गई. इसी तंगी और बीमारी के दौर में उनके पिता के जान-पहचान वाले तंज कसते हुए कहते थे कि "आपके बेटे ने सब झंडू कर दिया, सारा पैसा खत्म कर दिया." यह कड़वा ताना ही आगे चलकर उनका नाम बन गया.

झंडू ने एक बार अपना नाम बदलकर अविनाश कुमार रखने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब वे सरकारी दफ्तर गए तो अधिकारियों ने उनका पुराना नाम देखकर मजाक उड़ाया. इस पर झंडू ने तय किया कि वे अपने इसी नाम से पहचान बनाएंगे और लोगों की सोच बदलेंगे.

सब्जी बेचने से लेकर जिम के सफर तक 

आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण झंडू के पास खेल के लिए जरूरी न्यूट्रिशन खरीदने तक के पैसे नहीं थे. वे लगभग 20 किलोमीटर का सफर तय करके लोकल मार्केट में सब्जी बेचने जाया करते थे. बाद में उन्होंने दोस्तों से पैसे उधार लेकर एक ई-रिक्शा खरीदा ताकि परिवार की मदद कर सकें, लेकिन फिर कोविड-19 महामारी की वजह से काम-धंधा ठप हो गया.

शुरुआत में झंडू पावरलिफ्टिंग में नहीं, बल्कि शॉटपुट और डिस्कस थ्रो में अपनी किस्मत आजमा रहे थे. साल 2017 में उन्होंने F55 कैटेगरी में जिला और राज्य स्तर पर कई मेडल भी जीते. हालांकि, जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दौरान उनका रुझान पावरलिफ्टिंग की तरफ हुआ और एक स्टेट चैंपियनशिप के दौरान उन्हें इसमें करियर बनाने की सलाह मिली. 

jhandu kumar

नेशनल रिकॉर्ड से कॉमनवेल्थ मेडल तक का सफर

उनकी प्रतिभा को पहचाना पैरालंपिक पदक विजेता राजेंद्र सिंह राहेलू ने, जिन्होंने झंडू को गांधीनगर स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग देने का जिम्मा उठाया. इसके बाद झंडू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

उन्होंने 2025 की नेशनल चैंपियनशिप में 205 किलो भार उठाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, जिसे कुछ ही महीनों बाद खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 206 किलो उठाकर खुद ही तोड़ दिया. इसके अलावा, उन्होंने बीजिंग वर्ल्ड कप 2025 और एशियन व ओशिनिया चैंपियनशिप 2026 में भी कांस्य पदक हासिल किए हैं.

'खुशी के मारे रातभर नींद नहीं आई' 

स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित बातचीत में भावुक होकर झंडू ने बताया, "खुशी इतनी ज्यादा है कि पिछली रात से नींद ही नहीं आई. लेटता हूं तो भी नींद नहीं आती." 196 किलो वाले आखिरी अटेम्प्ट के चूकने पर उन्होंने कहा कि अगर वे पहला भार सुरक्षित नहीं उठाते तो आत्मविश्वास टूट सकता था. सांस लेने में थोड़ी जल्दबाजी की वजह से गोल्ड मेडल हाथ से निकल गया, लेकिन उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं है. 

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