कौन हैं भारतीय मूल के सरप्रीत सिंह? जिन्होंने FIFA वर्ल्ड कप 2026 में रचा इतिहास

Who is Sarpreet Singh: न्यूजीलैंड के फुटबॉलर सरप्रीत सिंह ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इतिहास रच दिया है. सरप्रीत सिंह भारत से ताल्लुक रखते हैं, जिसकी वजह से सरप्रीत काफी चर्चा में बने हुए हैं.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला खेला गया.

ईरान और न्यूजीलैंड मैच 2-2 से ड्रा पर खत्म हुआ.

न्यूजीलैंड के फुटबॉलर सरप्रीत सिंह ने इतिहास रचा

सरप्रीत सिंह फीफा वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय मूल के खिलाड़ी बने.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला खेला गया था, जो 2-2 के स्कोर पर ड्रॉ रहा. भले ही कोई टीम इस मैच में जीत दर्ज नहीं कर सकी, लेकिन एक नाम काफी चर्चा में है. दरअसल, न्यूजीलैंड के फुटबॉलर सरप्रीत सिंह ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इतिहास रच दिया है. सरप्रीत सिंह भारत से ताल्लुक रखते हैं, जिसकी वजह से सरप्रीत काफी चर्चा में बने हुए हैं. आइए जानते हैं कि भारतीय मूल के खिलाड़ी सरप्रीत कौन हैं और उनका अब तक का सफर कैसा रहा है.

फीफा वर्ल्ड कप में रचा इतिहास

16 जून को खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ईरान और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मैच में सरप्रीत सिंह ने मैदान पर उतरते ही इतिहास रच दिया है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सरप्रीत पहले भारतीय मूल के खिलाड़ी बन गए हैं. सरप्रीत टीम में बतौर मिडफील्डर के तौर पर खेलते हैं. उन्होंने पूरे 90 मिनट तक खेला, लेकिन दूसरे हाफ के बाद एक्स्ट्रा टाइम में न्यूजीलैंड ने जेसी रैंडल से उन्हें सब्सटीट्यूट कर दिया था.

कौन हैं भारतीय मूल के सरप्रीत सिंह?

सरप्रीत सिंह का जन्म ऑकलैंड में हुआ था. लेकिन उनका नाता भारत से है. दरअसल, उनके माता-पिता पंजाब के जलंधर के रहने वाले हैं. लेकिन फिर उन्होंने पंजाब छोड़ दिया और न्यूजीलैंड में जाकर बस गए. सरप्रीत सिंह ने सिर्फ 7 साल की उम्र से ही पेशेवर फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था. सरप्रीत 7 साल की उम्र में ऑकलैंड में विन्स विंटन रूफर सॉकर अकादमी में शामिल हो गए थे. उसके बाद साल 2015 में वो वेलिंगटन फीनिक्स अकादमी चले गए.

हालांकि, सरप्रीत न्यूजीलैंड के लिए अंडर-17 ओशियन कप और अंडर-20 वर्ल्ड कप में खेल चुके हैं. सरप्रीत का फुटबॉल करियर अब तक काफी शानदार रहा है और उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप खेलकप इतिहास भी रच दिया है.

भारत के खिलाफ भी खेल चुके हैं सरप्रीत

भारतीय मूल के न्यूजीलैंड के फुटबॉलर सरप्रीत सिंह ने भारत के खिलाफ भी खेला हुआ है. दरअसल, साल 2018 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप में सरप्रीत भारत के खिलाफ खेले थे. उस मैच में न्यूजीलैंड 2-1 से जीती थी, जिसमें सरप्रीत ने दोनों गोल में खास भूमिका निभाई थी.

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