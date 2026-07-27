कौन हैं ज्ञानेश्वरी यादव? जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जीता सिल्वर, भारत के नाम पांचवां मेडल

Who is Gyaneshwari Yadav: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सोमवार को भारत ने 5वां मेडल अपने नाम कर लिया है. सोमवार 27 जुलाई, 2026 को ज्ञानेश्वरी यादव ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है.

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में सोमवार को भारत ने 5वां मेडल अपने नाम कर लिया है. सोमवार 27 जुलाई, 2026 को ज्ञानेश्वरी यादव ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है. इसके साथ ही इवेंट में भारत का 5वां मेडल है. इस इवेंट में वेटलिफ्टिंग में भारतीय दल काफी दमदार प्रदर्शन कर रहा है. ज्ञानेश्वरी ने महिलाओं की 53 किग्रा भार वर्ग में अपना मेडल जीता है.

ज्ञानेश्वरी यादव ने कुल 199 किग्रा वजन (88 स्नैच और 111 क्लीन एंड जर्क) उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं, नाइजीरिया की ओनोमे ओमोलोला डिडिह ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि कनाडा की रेबेका ग्रौलक्स ने कांस्य पदक जीता है. ज्ञानेश्वरी ने प्रतियोगिता में शुरुआत से ही शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया. वो स्वर्ण पदक की प्रबल दावेदार थीं, लेकिन महज सात किलो के अंतर से शीर्ष स्थान हासिल करने से चूक गईं. स्नैच स्पर्धा में उन्होंने 82, 85 और 88 किलोग्राम वजन उठाया तथा तीनों प्रयास सफल रहे.

कौन हैं ज्ञानेश्वरी यादव?

ज्ञानेश्वरी यादव का कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में रजत जीतने का सफर बेहद रोमांचक है. छत्तीसगढ़ से संबंध रखने वाली इस वेटलिफ्टर ने बहुत ही कम उम्र में वेटलिफ्टिंग शुरू की और नेशनल सेटअप में जगह बनाने से पहले राज्य में इस खेल में शीर्ष स्थान हासिल किया. जूनियर और सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन ने उन्हें भारत की शीर्ष महिला लिफ्टरों में से एक बना दिया. वो राष्ट्रीय कोचिंग प्रोग्राम के तहत नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, पटियाला में ट्रेनिंग लेती हैं और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप सहित बड़े इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं.

ज्ञानेश्वरी यादव ने अपने लगातार अच्छे प्रदर्शन और तकनीकी क्षमता के लिए जानी जाने वाली ज्ञानेश्वरी अपनी श्रेणी में भारत की शीर्ष वेटलिफ्टर हैं. ज्ञानेश्वरी की पूर्व की उपलब्धियों पर गौर करें, तो वो एशियन चैंपियनशिप 2026 में कांस्य, यूनिवर्सल वेटलिफ्टिंग कप 2026 में गोल्ड जीत चुकी हैं. भारतीय वेटलिफ्टर को उनकी यात्रा में सरकार का हर कदम पर सहयोग मिला है.