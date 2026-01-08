कौन हैं अंकुश भारद्वाज? जिस पर महिला खिलाड़ी ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, NRAI ने शूटिंग कोच को किया निलंबित

NRAI ने निशानेबाजी कोचिंग स्टाफ के एक प्रमुख सदस्य अंकुश भारद्वाज को निलंबित कर दिया है. एक नाबालिग खिलाड़ी ने उनपर पिछले महीने राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है.

भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (NRAI) ने निशानेबाजी कोचिंग स्टाफ के एक प्रमुख सदस्य अंकुश भारद्वाज को निलंबित कर दिया है. एक नाबालिग खिलाड़ी ने उनपर पिछले महीने राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. एनआरएआई ने पुष्टि की है कि फरीदाबाद में भारद्वाज के खिलाफ प्राथमिकी एफआईआर दर्ज की गई है. मोहाली निवासी भारद्वाज पर पॉस्को अधिनियम की धारा गंभीर यौन उत्पीड़न और भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

NRAI ने कोच किया निलंबित

एनआरएआई के सचिव राजीव भाटिया ने पीटीआई को बताया, एनआरएआई ने उन्हें निलंबित कर दिया है और हम उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे. उन्हें नैतिक आधार पर निलंबित किया गया है. अब उन्हें खुद को निर्दोष साबित करना होगा. जांच पूरी होने तक वो किसी भी तरह की कोचिंग गतिविधि से नहीं जुड़े रहेंगे. एनआरएआई की सिफारिश पर ही भारतीय खेल प्राधिकरण ने उन्हें कोच नियुक्त किया था. ये सूरजकुंड में हुई यौन उत्पीड़न की घटना है.

पीड़िता ने दर्ज करवाई एफआईआर

पीड़िता की एफआईआर के अनुसार, पिछले महीने करणी सिंह रेंज में एक अभ्यास सत्र के बाद यह घटना घटी थी. पिछले साल अगस्त से भारद्वाज के साथ प्रशिक्षण ले रही इस युवा निशानेबाज ने बताया कि वो इस घटना से सदमे में है और उन्होंने बार-बार पूछे जाने पर एक जनवरी को अपनी मां को इसकी जानकारी दी. अपनी एफआईआर में 17 वर्षीय खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि भारद्वाज उसे मोहाली, पटियाला, देहरादून और दिल्ली जैसे स्थानों पर प्रशिक्षण के लिए बुलाते थे. लेकिन वो हमेशा उसी दिन घर लौट आती थी.

पीड़ित खिलाड़ी ने बताया, कोच ने मुझे लिफ्ट वाले एरिया में आने को कहा, जब मैं लिफ्ट वाले एरिया में गई, तो कोच ने मुझसे कहा कि उन्होंने यहां एक कमरा बुक किया है. इसलिए मेरे कमरे में आ जाओ. मैं तुमसे वहां खेल के बारे में बात करूंगा. वो मुझे तीसरी मंजिल पर एक कमरे में ले गए और मैच के बारे में चर्चा की. कुछ देर बाद मैंने सर से कहा कि मैं घर जाना चाहती हूं. लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरी पीठ की हड्डी चटका देंगे.

पीड़िता ने एफआईआर में बताया, मैंने तुरंत इनकार कर दिया. लेकिन इसके बावजूद सर ने मुझे जबरदस्ती पेट के बल लिटाया और मेरा यौन उत्पीड़न किया, जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे धमकी दी. कोच ने मुझे धमकी दी कि मैं इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताऊं. वरना वो मेरे पेशेवर करियर को बर्बाद कर देगा. इस घटना के बाद मैं बहुत डर गई और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया.

