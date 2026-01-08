FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
T20 World Cup से पहले भारत को लगा तगड़ा झटका, तिलक वर्मा को अचानक करवानी पड़ी सर्जरी; न्यूजीलैंड सीरीज से हुए बाहर!

T20 World Cup से पहले भारत को लगा तगड़ा झटका, तिलक वर्मा को अचानक करवानी पड़ी सर्जरी; न्यूजीलैंड सीरीज से हुए बाहर!

कौन हैं अंकुश भारद्वाज? जिस पर महिला खिलाड़ी ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, NRAI ने शूटिंग कोच को किया निलंबित

कौन हैं अंकुश भारद्वाज? जिस पर महिला खिलाड़ी ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, NRAI ने शूटिंग कोच को किया निलंबित

NVS KVS Admit Card 2025: केंद्रीय और नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

NVS KVS Admit Card 2025: केंद्रीय और नवोदय विद्यालय भर्ती परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Homemade Facial: कॉफी, दही, हल्दी और आटा... घर बैठे इन चीजों से करें नेचुरल फेशियल

Homemade Facial: कॉफी, दही, हल्दी और आटा... घर बैठे इन चीजों से करें नेचुरल फेशियल

कौन हैं Vedanta के चेयरमैन अनिल अग्रवाल की बहू? बेटे अग्निवेश की मौत के बाद संभालेगी बिजनेस!

कौन हैं Vedanta के चेयरमैन अनिल अग्रवाल की बहू? बेटे अग्निवेश की मौत के बाद संभालेगी बिजनेस!

अनिल अग्रवाल से अग्निवेश अग्रवाल तक, कितनी पढ़ी-लिखी है Vedanta Group की फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां

अनिल अग्रवाल से अग्निवेश अग्रवाल तक, कितनी पढ़ी-लिखी है Vedanta Group की फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां

Homeस्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

कौन हैं अंकुश भारद्वाज? जिस पर महिला खिलाड़ी ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, NRAI ने शूटिंग कोच को किया निलंबित

NRAI ने निशानेबाजी कोचिंग स्टाफ के एक प्रमुख सदस्य अंकुश भारद्वाज को निलंबित कर दिया है. एक नाबालिग खिलाड़ी ने उनपर पिछले महीने राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 08, 2026, 01:27 PM IST

कौन हैं अंकुश भारद्वाज? जिस पर महिला खिलाड़ी ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, NRAI ने शूटिंग कोच को किया निलंबित

Ankush Bharadwaj

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (NRAI) ने निशानेबाजी कोचिंग स्टाफ के एक प्रमुख सदस्य अंकुश भारद्वाज को निलंबित कर दिया है. एक नाबालिग खिलाड़ी ने उनपर पिछले महीने राष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. एनआरएआई ने पुष्टि की है कि फरीदाबाद में भारद्वाज के खिलाफ प्राथमिकी एफआईआर दर्ज की गई है. मोहाली निवासी भारद्वाज पर पॉस्को अधिनियम की धारा गंभीर यौन उत्पीड़न और भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

NRAI ने कोच किया निलंबित

एनआरएआई के सचिव राजीव भाटिया ने पीटीआई को बताया, एनआरएआई ने उन्हें निलंबित कर दिया है और हम उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे. उन्हें नैतिक आधार पर निलंबित किया गया है. अब उन्हें खुद को निर्दोष साबित करना होगा. जांच पूरी होने तक वो किसी भी तरह की कोचिंग गतिविधि से नहीं जुड़े रहेंगे. एनआरएआई की सिफारिश पर ही भारतीय खेल प्राधिकरण ने उन्हें कोच नियुक्त किया था. ये सूरजकुंड में हुई यौन उत्पीड़न की घटना है.

पीड़िता ने दर्ज करवाई एफआईआर

पीड़िता की एफआईआर के अनुसार, पिछले महीने करणी सिंह रेंज में एक अभ्यास सत्र के बाद यह घटना घटी थी. पिछले साल अगस्त से भारद्वाज के साथ प्रशिक्षण ले रही इस युवा निशानेबाज ने बताया कि वो इस घटना से सदमे में है और उन्होंने बार-बार पूछे जाने पर एक जनवरी को अपनी मां को इसकी जानकारी दी. अपनी एफआईआर में 17 वर्षीय खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि भारद्वाज उसे मोहाली, पटियाला, देहरादून और दिल्ली जैसे स्थानों पर प्रशिक्षण के लिए बुलाते थे. लेकिन वो हमेशा उसी दिन घर लौट आती थी.

पीड़ित खिलाड़ी ने बताया, कोच ने मुझे लिफ्ट वाले एरिया में आने को कहा, जब मैं लिफ्ट वाले एरिया में गई, तो कोच ने मुझसे कहा कि उन्होंने यहां एक कमरा बुक किया है. इसलिए मेरे कमरे में आ जाओ. मैं तुमसे वहां खेल के बारे में बात करूंगा. वो मुझे तीसरी मंजिल पर एक कमरे में ले गए और मैच के बारे में चर्चा की. कुछ देर बाद मैंने सर से कहा कि मैं घर जाना चाहती हूं. लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरी पीठ की हड्डी चटका देंगे.

पीड़िता ने एफआईआर में बताया, मैंने तुरंत इनकार कर दिया. लेकिन इसके बावजूद सर ने मुझे जबरदस्ती पेट के बल लिटाया और मेरा यौन उत्पीड़न किया, जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे धमकी दी. कोच ने मुझे धमकी दी कि मैं इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताऊं. वरना वो मेरे पेशेवर करियर को बर्बाद कर देगा. इस घटना के बाद मैं बहुत डर गई और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Homemade Facial: कॉफी, दही, हल्दी और आटा... घर बैठे इन चीजों से करें नेचुरल फेशियल
Homemade Facial: कॉफी, दही, हल्दी और आटा... घर बैठे इन चीजों से करें नेचुरल फेशियल
कौन हैं Vedanta के चेयरमैन अनिल अग्रवाल की बहू? बेटे अग्निवेश की मौत के बाद संभालेगी बिजनेस!
कौन हैं Vedanta के चेयरमैन अनिल अग्रवाल की बहू? बेटे अग्निवेश की मौत के बाद संभालेगी बिजनेस!
अनिल अग्रवाल से अग्निवेश अग्रवाल तक, कितनी पढ़ी-लिखी है Vedanta Group की फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां
अनिल अग्रवाल से अग्निवेश अग्रवाल तक, कितनी पढ़ी-लिखी है Vedanta Group की फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां
कौन थे अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल? 49 साल की उम्र में हुआ निधन, जानिए कितनी है नेटवर्थ
कौन थे अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल? 49 साल की उम्र में हुआ निधन, जानिए कितनी है नेटवर्थ
Kharmas Shadi Ke Upay: शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 7 January 2026: कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं 
इन बर्थडेट वालों का औरा होता है बहुत वीक, बुरी नजर लगती है जल्दी और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं
Shakun Shastra: हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
हथेली में खुजली से लेकर आंख फड़कना क्या देता है संकेत, जानें शुभ होता है या अशुभ
Numerology: डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब
Budh Grah Dosh: कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा
कुंडली में बुध दोष के चलते ठप पड़ा है कारोबार तो बुधवार को जरूर करें ये उपाय, ग्रहों के राजकुमार की मिलेगी कृपा
MORE
Advertisement