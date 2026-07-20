FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल के बाद अब कब होगी स्पेन और अर्जेंटीना के भिड़ंत? जानें कैसा है दोनों टीमों का शेड्यूल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल के बाद अब कब होगी स्पेन और अर्जेंटीना के भिड़ंत? जानें कैसा है दोनों टीमों का शेड्यूल

जापान पर गुस्से से लाल हुआ चीन, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लगाया 'रेड लाइन' पार करने का आरोप, क्या है मामला?

जापान पर गुस्से से लाल हुआ चीन, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लगाया 'रेड लाइन' पार करने का आरोप, क्या है मामला?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में बने ये 6 महारिकॉर्ड्स, ऐसा करने वाली दुनिया की इकलौती टीम बनीं स्पेन

फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में बने ये 6 महारिकॉर्ड्स, ऐसा करने वाली दुनिया की इकलौती टीम बनीं स्पेन

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
प्लूटो पर हुआ इतना खतरनाक लैंडस्लाइड जिसमें दफन हो सकता है धरती का एक पूरा शहर, तस्वीर देख दहल जाएंगे आप!

प्लूटो पर हुआ इतना खतरनाक लैंडस्लाइड जिसमें दफन हो सकता है धरती का एक पूरा शहर, तस्वीर देख दहल जाएंगे आप!

FIFA World Cup 2026 के 5 ग्लोबल सुपरस्टार्स से मिलिए, किसी ने डिफेंस में गाड़े झंडे तो किसी ने दनादन गोल से रचा इतिहास

FIFA World Cup 2026 के 5 ग्लोबल सुपरस्टार्स से मिलिए, किसी ने डिफेंस में गाड़े झंडे तो किसी ने दनादन गोल से रचा इतिहास

चैंपियन स्पेन का ग्रैंड सेलिब्रेशन! देखें खिलाड़ियों और फैंस के जश्न की शानदार तस्वीरें

चैंपियन स्पेन का ग्रैंड सेलिब्रेशन! देखें खिलाड़ियों और फैंस के जश्न की शानदार तस्वीरें

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल के बाद अब कब होगी स्पेन और अर्जेंटीना के भिड़ंत? जानें कैसा है दोनों टीमों का शेड्यूल

Spain vs Argentina Final: इस रोमांचक मैच के बाद फैंस जानना चाहते हैं कि अब कब स्पेन और अर्जेंटीना की टीमें आपस में भिडेंगी और दोनों टीमों का शेड्यूल कैसा है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 20, 2026, 09:19 PM IST

फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल के बाद अब कब होगी स्पेन और अर्जेंटीना के भिड़ंत? जानें कैसा है दोनों टीमों का शेड्यूल

fifa world cup 2026 Final Records (Photo IANS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल काफी रोमांचक खेला गया. क्योंकि दोनों ही टीमें खेल के 90 मिनट तक गोल नहीं कर सकी. हालांकि, एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन ने एक गोल किया और फिर 1-0 से मुकाबला अपने नाम कर लिया था. स्पेन के लिए फेरन टोरेस ने 106वें मिनट पर गोल दागा और मैच के हीरो बन गए. इस रोमांचक मैच के बाद फैंस जानना चाहते हैं कि अब कब दोनों टीमों आपस में भिडेंगी. आइए जानते हैं कि दोनों टीमों का शेड्यूल कैसा है. 

फाइनल के बाद कब होगी स्पेन और अर्जेंटीना का भिड़ंत?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला स्पेन और अर्जेंटीना के बीच खेला गया था, जो काफी रोमांचक मुकाबला था. ऐसे में फैंस जानना चाह रहे हैं कि अब दोनों टीमों कब मुकाबले खेलने वाली हैं. हालांकि, स्पेन और अर्जेंटीना के बीच मुकाबले की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. लेकिन ऐसी उम्मीद है कि स्पेन और अर्जेंटीना के बीच 2027 में मुकाबला खेला जा सकता है. फाइनलिस्सिमा 2027 में दोनों टीमें आपस में भिड़ सकती हैं. 

कैसा है स्पेन का शेड्यूल?

फीफा का खिताब जीतने के बाद स्पेन की फुटबॉल टीम का अगला लक्ष्य UEFA Nations League और 2028 Euro Qualifiers होगा, जिसका आगाज सितंबर 2026 से होगा. हालांकि, स्पेन ने European Champions का खिताब अपने नाम किया थ, जिसकी वजह से टीम को नेशनल लीग ए में टॉप सीड मिली है. 

कैसा है अर्जेंटीना का शेड्यूल?

फीफा फाइनल हारने के बाद अर्जेंटीना के खिलाड़ियों का दिल जरूर टूटा होगा. लेकिन खिलाड़ियों ने अभी हिम्मत नहीं हारी है. हालांकि, टीम अब  2030 World Cup Qualifiers और 2027 Copa America की तैयारियां करेगी और एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन टीम बनकर उबर सकती है. लेकिन अगस्त तक टीम ब्रेक है और उसके बाद ही टीम एक बार फिर एक्शन में नजर आ सकती है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
प्लूटो पर हुआ इतना खतरनाक लैंडस्लाइड जिसमें दफन हो सकता है धरती का एक पूरा शहर, तस्वीर देख दहल जाएंगे आप!
प्लूटो पर हुआ इतना खतरनाक लैंडस्लाइड जिसमें दफन हो सकता है धरती का एक पूरा शहर, तस्वीर देख दहल जाएंगे आप!
FIFA World Cup 2026 के 5 ग्लोबल सुपरस्टार्स से मिलिए, किसी ने डिफेंस में गाड़े झंडे तो किसी ने दनादन गोल से रचा इतिहास
FIFA World Cup 2026 के 5 ग्लोबल सुपरस्टार्स से मिलिए, किसी ने डिफेंस में गाड़े झंडे तो किसी ने दनादन गोल से रचा इतिहास
चैंपियन स्पेन का ग्रैंड सेलिब्रेशन! देखें खिलाड़ियों और फैंस के जश्न की शानदार तस्वीरें
चैंपियन स्पेन का ग्रैंड सेलिब्रेशन! देखें खिलाड़ियों और फैंस के जश्न की शानदार तस्वीरें
बिना डीजल और बिजली के कैसे चलती है हाइड्रोजन ट्रेन? जानिए पूरा रूट और किराया
बिना डीजल और बिजली के कैसे चलती है हाइड्रोजन ट्रेन? जानिए पूरा रूट और किराया
दिल्ली में डेटिंग और प्रॉपर्टी सबसे सस्ती, लेकिन सैलरी के मामले में पिछड़ी राजधानी! Deutsche बैंक की रिपोर्ट में दावा
दिल्ली में डेटिंग और प्रॉपर्टी सबसे सस्ती, लेकिन सैलरी के मामले में पिछड़ी राजधानी! Deutsche बैंक की रिपोर्ट में दावा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement