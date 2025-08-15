IPL से एमएस धोनी कब लेंगे रिटायरमेंट? जानें कैप्टन कूल ने क्या कुछ कहा
स्पोर्ट्स
MS Dhoni Retirement: एमएस धोनी ने आईपीएल 2026 में खेलने को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है. आइए जानते हैं इस बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा है
MS Dhoni Retirement: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने आईपीएल से रिटायरमेंट को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. दरअसल, एक इवेंट में जब उनसे पूछा गया कि क्या आप 2026 का आईपीएल खेलेंगे? जिसके बाद पूर्व कप्तान ने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया. बता दें, साल 2024 चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बेहद ही निराशाजनक रहा था. पांच बार की विजेता टीम पिछले सीजन में क्वालीफाई करने में भी कामयाब नहीं हो पाई थी. हालांकि, इस सीजन में सीएसके के कप्तान बीच में ही चोटिल हो गए थे, जिसके कारण भी टीम पर बड़ा प्रभाव पड़ा था. हालांकि, धोनी ने ये बात कन्फर्म कर दी है कि ऋतुराज गायकवाड़ अगले सीजन में एक बार फिर से टीम की कमान संभालने के लिए तैयार हैं.
दरअसल, एक इवेंट में धोनी ने अपने रिटायरमेंट को लेकर कहा कि अभी 2026 आईपीएल में कुछ महीने बचे हुए हैं. उन्होंने आगे कहा कि अभी सोचने का काफी समय बचा हुआ है. धोनी ने कहा कि इस बारे में दिसंबर तक फाइनल फैसला ले सकते हैं. उसी दौरान वहां मौजूद एक समर्थक ने चिल्ला कर कहा कि, यू हैव टू प्ले सर. दरअसल, इसका मतलब होता है कि अभी आपको खेलना ही होगा. इसका जवाब देते हुए धोनी ने कहा कि 'घुटने में जो दर्द होता है उसका टेक केयर कौन करेगा'.
यह भी पढ़ें: Sachin Tendulkar Son Engagement: कौन है सारा तेंदुलकर की होने वाली भाभी? अर्जुन ने की सगाई
गौरतलब है कि पिछले दो सीजन से घुटने में दर्द को लेकर धोनी काफी परेशान दिखे थे. मैच के दौरान भी कई बार ये देखा गया कि वो दर्द से जूझ रहे हैं. हालांकि उसके बाद भी उनके प्रशंसकों में कोई उत्साह की कमी नहीं दिखती है. इस सीजन भी उनके फैंस उम्मीद करेंगे कि वो टीम के साथ रहें और एक बार फिर से ट्रॉफी सीएसके के नाम हो. बहरहाल आखिरी निर्णय वो खुद लेंगे, जिसके लिए उनके फैंस को अभी एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.
PTI इनपुट
