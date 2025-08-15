Twitter
Advertisement
Headlines

IPL से एमएस धोनी कब लेंगे रिटायरमेंट? जानें कैप्टन कूल ने क्या कुछ कहा

ये हैं दुनिया के 5 सबसे नए देश

ट्रेन के जिस AC से आनी थी ठंडी हवा, वहां से निकली दारू की बोतल, पुलिस भी रह गई हैरान, Video Viral

Delhi: हुमायूं टॉम्ब के पास गिरी दरगाह की छत, 5 लोगों की मौत, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन

एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट

Liver Cancer: शरीर में दिखने वाले ये लक्षण देते हैं लिवर कैंसर का संकेत, तुरंत दें इन बातों पर ध्यान

Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण के इन 7 मंत्रों का जाप करने से दूर हो जाएंगे संकट, प्रसन्न होंगी राधारानी

स्वतंत्रता दिवस पर CM नीतीश कुमार ने दिया बिहार के युवाओं को बड़ा उपहार, अब 100 रूपये में भर पाएंगे हर परीक्षा का फॉर्म

14 की उम्र में बस 2500 रुपये से शुरू किया था लड्डू बेचने का काम, आज खड़ा कर दिया 200 करोड़ का कारोबार

Top 10 Richest Country In The World: ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IPL से एमएस धोनी कब लेंगे रिटायरमेंट? जानें कैप्टन कूल ने क्या कुछ कहा

IPL से एमएस धोनी कब लेंगे रिटायरमेंट? जानें कैप्टन कूल ने क्या कुछ कहा

ट्रेन के जिस AC से आनी थी ठंडी हवा, वहां से निकली दारू की बोतल, पुलिस भी रह गई हैरान, Video Viral

ट्रेन के जिस AC से आनी थी ठंडी हवा, वहां से निकली दारू की बोतल, पुलिस भी रह गई हैरान, Video Viral

Delhi: हुमायूं टॉम्ब के पास गिरी दरगाह की छत, 5 लोगों की मौत, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन

हुमायूं टॉम्ब के पास गिरी दरगाह की छत, 5 लोगों की मौत, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ये हैं दुनिया के 5 सबसे नए देश

ये हैं दुनिया के 5 सबसे नए देश

एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट

एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट

Top 10 Richest Country In The World: ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत

ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत

Homeस्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

IPL से एमएस धोनी कब लेंगे रिटायरमेंट? जानें कैप्टन कूल ने क्या कुछ कहा

MS Dhoni Retirement: एमएस धोनी ने आईपीएल 2026 में खेलने को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है. आइए जानते हैं इस बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा है

Latest News

राजा राम

Updated : Aug 15, 2025, 09:32 PM IST

IPL से एमएस धोनी कब लेंगे रिटायरमेंट? जानें कैप्टन कूल ने क्या कुछ कहा

एमएस धोनी

TRENDING NOW

MS Dhoni Retirement: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने आईपीएल से रिटायरमेंट को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. दरअसल, एक इवेंट में जब उनसे पूछा गया कि क्या आप 2026 का आईपीएल खेलेंगे? जिसके बाद पूर्व कप्तान ने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया. बता दें, साल 2024 चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बेहद ही निराशाजनक रहा था. पांच बार की विजेता टीम पिछले सीजन में क्वालीफाई करने में भी कामयाब नहीं हो पाई थी. हालांकि, इस सीजन में सीएसके के कप्तान बीच में ही चोटिल हो गए थे, जिसके कारण भी टीम पर बड़ा प्रभाव पड़ा था. हालांकि, धोनी ने ये बात कन्फर्म कर दी है कि ऋतुराज गायकवाड़ अगले सीजन में एक बार फिर से टीम की कमान संभालने के लिए तैयार हैं.

घुटने में जो दर्द होता है उसका टेक केयर कौन करेगा

दरअसल, एक इवेंट में धोनी ने अपने रिटायरमेंट को लेकर कहा कि अभी 2026 आईपीएल में कुछ महीने बचे हुए हैं. उन्होंने आगे कहा कि अभी सोचने का काफी समय बचा हुआ है. धोनी ने कहा कि इस बारे में दिसंबर तक फाइनल फैसला ले सकते हैं. उसी दौरान वहां मौजूद एक समर्थक ने चिल्ला कर कहा कि, यू हैव टू प्ले सर. दरअसल, इसका मतलब होता है कि अभी आपको खेलना ही होगा. इसका जवाब देते हुए धोनी ने कहा कि 'घुटने में जो दर्द होता है उसका टेक केयर कौन करेगा'.

यह भी पढ़ें: Sachin Tendulkar Son Engagement: कौन है सारा तेंदुलकर की होने वाली भाभी? अर्जुन ने की सगाई

घुटने में दर्द को लेकर धोनी काफी परेशान

गौरतलब है कि पिछले दो सीजन से घुटने में दर्द को लेकर धोनी काफी परेशान दिखे थे. मैच के दौरान भी कई बार ये देखा गया कि वो दर्द से जूझ रहे हैं. हालांकि उसके बाद भी उनके प्रशंसकों में कोई उत्साह की कमी नहीं दिखती है. इस सीजन भी उनके फैंस उम्मीद करेंगे कि वो टीम के साथ रहें और एक बार फिर से ट्रॉफी सीएसके के नाम हो. बहरहाल आखिरी निर्णय वो खुद लेंगे, जिसके लिए उनके फैंस को अभी एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.

PTI इनपुट 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
AP Dhillon के घर फायरिंग करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी जिम्मेदारी
AP Dhillon के घर फायरिंग करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी जिम्मेदारी
Viral Video: दिवाली पर हॉस्टल में मची रॉकेट वॉर, छात्रों ने रॉकेट से एक-दूसरे पर किया हमला, देखें वीडियो
दिवाली पर हॉस्टल में मची रॉकेट वॉर, छात्रों ने रॉकेट से एक-दूसरे पर किया हमला, देखें वीडियो
सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के साथ आया और इंटरनेट पर छा गया Baby John का टीजर, वायरल हो रहे तमाम क्लिप
सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के साथ आया और इंटरनेट पर छा गया Baby John का टीजर, वायरल हो रहे तमाम क्लिप
एक छोटी सी चिंगारी ने मचाई ताबाही, पटाखे की दुकान पर लगी आग का खौफनाक Video Viral
एक छोटी सी चिंगारी ने मचाई ताबाही, पटाखे की दुकान पर लगी आग का खौफनाक Video Viral
Jharkhand: महज 5 साल में 42 से 49 के हो गए CM हेमंत सोरेन! BJP ने हलफनामे पर खड़े किए सवाल
Jharkhand: महज 5 साल में 42 से 49 के हो गए CM हेमंत सोरेन! BJP ने हलफनामे पर खड़े किए सवाल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये हैं दुनिया के 5 सबसे नए देश
ये हैं दुनिया के 5 सबसे नए देश
एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट
एक साल में 30 परसेंट रिटर्न देने वाले 16 म्यूचुअल फंड्स, यहां देखें पूरी लिस्ट
Top 10 Richest Country In The World: ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत
ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत
Numerology: इन 4 तारीखों पर पैदा हुईं लड़कियां जन्मजात क्वीन होती हैं, चलाती हैं घर-ससुराल में अपना राज
इन 4 तारीखों पर पैदा हुईं लड़कियां जन्मजात क्वीन होती हैं, चलाती हैं घर-ससुराल में अपना राज
Diabetes Solution: डायबिटीज में इस तरह खाएंगे फल तो कभी नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर, जान लें सही तरीका और सही समय क्या है?
डायबिटीज में इस तरह खाएंगे फल तो कभी नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर, जान लें सही तरीका और सही समय क्या है?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE