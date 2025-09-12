Add DNA as a Preferred Source
स्पोर्ट्स

जब कोच ने दी मैच से पहले संबंध बनाने की सलाह! जानिए भारतीय क्रिकेट का सबसे विवादित किस्सा

भारतीय क्रिकेट के इतिहास का एक ऐसा किस्सा, जिसने उस दौर में तूफान खड़ा कर दिया था. इसमें शामिल था एक कोच, उनकी अजीब सलाह और खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल. आइए जानते हैं आखिर क्या है यह पूरा किस्सा..

कुलदीप पंवार

Updated : Sep 12, 2025, 05:17 PM IST

जब कोच ने दी मैच से पहले संबंध बनाने की सलाह! जानिए भारतीय क्रिकेट का सबसे विवादित किस्सा

पैडी अप्टन

शारीरिक संबंधों या सेक्स को लेकर पश्चिमी समाज में जितना खुला रवैया है, भारत में इसे उतना ही पर्दे में रखा जाता है. हाल के सालों में कुछ हद तक लोग खुले तौर पर इसके बारे में बात करने लगे हैं. लेकिन एक बड़ा तबका अब भी इस पर खुलकर बात नहीं करता. ऐसे में क्या हो जब कोई अचानक आपके सामने शारीरिक संबंधों को लेकर बात करने लगे? शायद आप शर्मा जाएं, लेकिन तब क्या हो, जब आप एक खिलाड़ी हैं और आपका कोच मैच से पहले संबंध बनाने को जीत का फॉर्मूला बता दे. दुनिया में कई स्टार खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने इस फॉर्मूले को अपनी सफलता के कारणों में से एक माना है, लेकिन भारत जैसे देश में ऐसा करना कोई सपने में भी नहीं सोच सकता. इसके बावजूद यदि हम कहें कि भारतीय क्रिकेट में भी यह काम हुआ था तो सुनने में आपको जरूर अजीब लगेगा. लेकिन ये वो मुद्दा है, जिसने एकसमय भारतीय क्रिकेट में हंगामा खड़ा कर दिया था.

टीम इंडिया के 2011 वर्ल्ड कप जीत से जुड़ा है वाकया

दरअसल हम जिस घटना की बात कर रहे हैं, वो टीम इंडिया की वर्ल्ड कप 2011 जीतकर चैंपियन बनने से जुड़ी है. हालांकि वर्ल्ड कप जीतने के लिए टीम इंडिया के प्लेयर्स ने सेक्स का सहारा नहीं लिया था, लेकिन इन दोनों बातों के बीच की कॉमन कड़ी हैं पैडी अप्टन. अप्टन 2008 से 2011 तक वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया के साथ मेंटल कंडीशनिंग कोच के तौर पर जुड़े हुए थे, जबकि टीम के हेड कोच पूर्व साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर गैरी कर्स्टन थे. अप्टन का काम था टीम इंडिया के प्लेयर्स को किसी भी तरह के मेंटल स्ट्रेस से दूर रखना, जिससे वे ज्यादा जोश में और एनर्जी के साथ मैच में तरोताजा होकर उतर सकें. पैडी अप्टन ने ही टीम इंडिया के प्लेयर्स को ज्यादा ऊर्जावान बनाने के लिए मैच से पहले सेक्स करने की सलाह दी थी.

अप्टन ने बाद में माना था कि ये उनकी गलती थी

अप्टन की टीम इंडिया के प्लेयर्स को सेक्स के लिए कहने की सलाह साल 2009 में सामने आई थी, जब एक न्यूज पेपर ने इस बात को पब्लिश कर दिया था. इस खबर के सामने आते ही हंगामा मच गया था, लेकिन फिर BCCI ने इस बात को दबा दिया था. हालांकि अप्टन ने बाद में अपनी किताब 'द बेयरफुट कोच' में इस बात का जिक्र किया था. अप्टन ने तब माना था कि ऐसा करना उनकी बड़ी गलती थी. उन्होंने यह भी कहा था कि मैं खिलाड़ियों को सेक्स करने का सुझाव नहीं दे रहा था बल्कि मैं केवल उनके साथ जानकारी साझा कर रहा था कि ऐसा करने से पॉवर और फोकस बढ़ता है. वह एक जोक था, जिसे मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया था.

कर्स्टन ने खारिज कर दिया था सुझाव

अप्टन ने किताब में इस पूरी घटना का जिक्र विस्तार से किया था. उन्होंने लिखा था कि साल 2009 में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले में मैं भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक नोट्स तैयार कर रहा था, जिसमें मैच से पहले सेक्स करने के फायदों के बारे में लिखा था. जब इसकी जानकारी गैरी कर्स्टन को मिली थी तो वे बेहद नाराज हुए थे. इसके बाद अप्टन ने इसे नोट्स से हटा दिया था और माफी भी मांगी थी.

क्या सच में मैच से पहले सेक्स करने से परफॉर्मेंस सुधरती है?

यदि पैडी अप्टन की मानी जाए तो हां, मैच से पहले सेक्स करने से किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस सुधरती है, क्योंकि वह अपना फोकस ज्यादा बेहतर तरीके से लगाने लगता है. अप्टन ने किताब में इसका जिक्र ‘ईगो एंड माय ग्रेटेस्ट प्रोफेशनल एरर’ चैप्टर में किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है,'क्या सेक्स से आपका खेल सुधरता है? हां, यह सुधरता है.'

क्रिकेट के अलावा भी चर्चा में रह चुका है मैच से पहले सेक्स

क्रिकेट ही नहीं फुटबॉल में भी मैच से पहले सेक्स करने की बात चर्चा में रह चुकी है. साल 2006 में जर्मनी में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम के नॉकआउट में पुर्तगाल से हारकर बाहर होने पर यह विवाद चर्चा में रहा था. तब इंग्लैंड की फुटबॉल टीम के कोच स्वेन गोरान एरिक्सन ने खराब प्रदर्शन का कारण खिलाड़ियों का दौरे पर साथ आईं पत्नी और गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करने में ज्यादा ध्यान लगाने को बताया था. इससे हंगामा खड़ा हो गया था. इसके उलट ब्राजील के स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मैच से पहले सेक्स करने को श्रेय देते रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025: दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में कैसा है टीम इंडिया का T20I रिकॉर्ड? यहां देखें पूरे आंकड़े

अमेरिकी सेना यूज करती है स्ट्रेस खत्म करने का ये तरीका

सेक्स के जरिये स्ट्रेस कम होने का दावा करते हुए आपने भी कई बार हेल्थ एक्सपर्ट्स को देखा होगा. इस तरीके का इस्तेमा अमेरिका सेना करती है. खासतौर पर अमेरिकी नौसेना उन सैनिकों के लिए सेक्स वर्कर हायर करके साथ भेजती है, जो दूसरे देशों में महीनों तक जहाज के साथ गश्त में रहते हैं. नौसेना का मानना है कि इससे वे सैनिक तनावमु्क्त रहते हैं और उन्हें घर की याद नहीं सताती है.

