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ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स, भारतीय एथलीटों के लिए क्या है सबसे अहम? जानें तीनों में क्या है फर्क

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स, भारतीय एथलीटों के लिए क्या है सबसे अहम? जानें तीनों में क्या है फर्क

Asian Games 2026: भारत के एथलीटों के लिए वैश्विक मंचों पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के रूप में तीन वैश्विक मंच उपलब्ध हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 14, 2026, 11:45 PM IST

ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स, भारतीय एथलीटों के लिए क्या है सबसे अहम? जानें तीनों में क्या है फर्क

Asian Games 2026 (Photo X) 

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एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होना है. एशियन गेम्स के 20वें संस्करण के लिए इवेंट में भाग लेने वाले देशों ने अपनी कमर कस ली है, जिसमें भारत भी शामिल है. इस बार एशियन गेम्स में क्रिकेट का आयोजन भी होना है, जिसकी वजह से ये और भी रोमांचक बन गया है.  हालांकि, भारत के एथलीटों के लिए वैश्विक मंचों पर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के रूप में तीन वैश्विक मंच उपलब्ध हैं. लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे कि ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स तीनों में अंतर क्या है और भारतीय एथलीटों के लिए क्या सबसे जरूरी है. 

दुनिया का सबसे बड़ा खेल है ओलंपिक

ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है. इस वैश्विक इवेंट में दुनिया के लगभग सभी देश हिस्सा लेते हैं. मॉडर्न ओलंपिक 1896 से खेला जा रहा है. ओलंपिक का आखिरी संस्करण 2024 में पेरिस में आयोजित हुआ था और इसका अगला संस्करण 2028 में लॉस एंजिल्स में होना है. ओलंपिक में भारतीय दल का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. भारत ने ओलंपिक में अब तक कुल 41 पदक जीते हैं. इसमें 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 ब्रांज पदक शामिल हैं.

ओलंपिक के बाद आता है कॉमनवेल्थ गेम्स

ओलंपिक के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का स्थान है. 1930 में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा शुरू किए गए कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रिटिश साम्राज्य या उसके आश्रितों के उपनिवेश रहे देश हिस्सा लेते हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाले सदस्य देशों की संख्या 74 देश है. इसके अलावा इसमें हिस्सा लेने वाले कुछ इलाके ऐसे भी हैं, जिनका प्रतिनिधित्व कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के सदस्य एसोसिएशन करते हैं. भारत कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद चौथा सफल देश है. भारत ने 215 गोल्ड, 206 सिल्वर और 178 ब्रांज पदक जीते हैं.

ओलंपिक-कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद है एशियन गेम्स

ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद एशियन गेम्स का नंबर आता है. इसे एशियाई खेल या एशियाड भी कहा जाता है. ये एशिया का सबसे बड़ा और वैश्विक रूप से तीसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन है. एशियन गेम्स में एशिया महादेश के तहत आने वाले और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया से मान्यता प्राप्त 45 देश ही एशियन गेम्स में हिस्सा लेते हैं. 1951 में शुरू हुए एशियन गेम्स के हर संस्करण में भारतीय दल ने हिस्सा लिया है. एशियन गेम्स के इतिहास में भारत सर्वाधिक पदक जीतने वाले देशों की सूची में पांचवें स्थान पर है. भारत ने पिछले 19 संस्करणों में 183 गोल्ड, 238 सिल्वर और 357 ब्रांज सहित कुल 778 पदक जीते हैं.  

भारतीय एथलीटों के लिए क्या है सबसे अहम?

भारतीय खिलाड़ियों के लिए एशियन गेम्स में हिस्सा लेना और बेहतर प्रदर्शन करना बेहद अहम है. एशियन गेम्स में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एथलीट एशिया में अपने खेल में तो स्थापित हो ही जाते हैं, उनके लिए कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक खेल का रास्ता भी खुल जाता है. यही वजह है कि भारतीय एथलीट एशियन गेम्स में पदक के लिए कड़ी मेहनत करते हैं.

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