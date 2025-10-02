IND vs WI: अहमदाबाद में सिराज और बुमराह के सामने बेबस दिखी वेस्टइंडीज, 162 रन पर सिमट गई पहली पारी

India vs West Indies: अहमदाबाद में खेले जा रहे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज की टीम भारतीय गेंदबाजों के आगे टिक न सकी. मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी से टीम 162 रन पर सिमट गई.

India vs West Indies: एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम घरेलू टेस्ट सत्र में भी शानदार शुरुआत की है. पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला जा रहा है. भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में टीम जीत के साथ सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है. टॉस जीतकर वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारत ने तीन स्पिनर और दो तेज गेंदबाजों के साथ पेस-बॉलिंग ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी को शामिल किया है.

वेस्टइंडीज की टीम 162 रन पर सिमट गई

इसके अलावा टीम में रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव मुख्य स्पिनर हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज तेज गेंदबाजी संभाल रहे हैं. मैच की शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों ने दबदबा बना का रखा. वेस्टइंडीज की टीम 162 रन पर सिमट गई. जस्टिन ग्रीव्स ने सर्वाधिक 32 रन बनाए. भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने चार विकेट लिए, जबकि बुमराह ने तीन विकेट झटके. कुलदीप यादव को दो और वाशिंगटन सुंदर को एक विकेट मिला. वेस्टइंडीज की पारी की शुरुआत खराब रही. पहले घंटे में ही टीम ने 42 रन पर चार विकेट खो दिए.

बड़ी लीड की उम्मीद

भारतीय टीम की पारी की शुरुआत स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल करेंगे. फैंस को उम्मीद है कि उनकी मजबूत शुरुआत टीम को अच्छी बढ़त दिलाएगी. फैन्स की निगाहें अब इन दोनों पर टिकी हैं, उम्मीद है कि वे टीम को बड़ी लीड दिलाएंगे और जीत की राह आसान करेंगे.

