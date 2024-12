विमेंस बिग बैश लीग 2024 का फाइनल मुकाबला मेलबर्न रेनेगेड्स और ब्रिसबेन हीट के बीच रविवार 1 दिसंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया. हालांकि मेलबर्न रेनेगेड्स ने बिग बैश लीग के इतिहास में पहली बार खिताब जीता है. लेकिन इस मैच में एक ऐसी घटना घटी है, जिसके बाद कई फैंस की हंसी नहीं रुक रही, तो कई फैंस काफी हैरान रह गए हैं. रेनेगेड्स की स्टार प्लेयर डिएंड्र डॉटइन इस मैच में बिना कोई गेंद खेले आउट हो गई और इस तरह वो डाइमंड डक का शिकार बन गई. डॉटइन के रनआउट होने की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है.

कभी नहीं देखा होगा ऐसा रनआउट

फाइनल मुकाबले में ब्रिसबेन हीट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था. हालांकि मेलबर्न रेनेगेड्स बैटिंग करने उतरी और टीम ने 4 ओवरों में 23 रन बनाकर अपने 2 विकेट गंवा दिए. उसके बाद नंबर 4 पर बैटिंग करने उतरी डिएंड्रा डॉटइन मैदान पर आईं. डॉटइन नॉन-स्ट्राइक पर थी और सामने हेली मैथ्यूज ने एक रन लेने की कोशिश की, जिसक बाद इधर से डॉटइन ने दौड़ लगाई. लेकिन उनका बल्ला क्रीज लाइन पर फंस गया और कीपर ने उन्हें रन आउट कर दिया. हालांकि आप इस रनआउट को अच्छे से समझने के लिए यहां दिए गए वीडियो को देख सकते हैं.

