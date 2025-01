भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली 13 साल के बाद रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आ रहे हैं. उनको देखने के लिए अरुण जटेली क्रिकेट स्टेडियम में फैंस का सैलाब उमड़ा है.

मैच में दिल्ली के कप्तान आयुष बदोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. उनका ये फैसला का सही साबित हुआ और रेलवे ने सिर्फ 21 रन के स्कोर पर अपने 3 विकेट गंवा दिए. हालांकि इन सबके बीच विराट कोहली की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई.

जाली फांदकर मैदान पर पहुंचा फैन

रेलवे और दिल्ली के बीच खेले जा रहे मुकाबले में अचानक एक फैन गौतम गंभीर स्टैंड की जाली फांदकर मैदान में घुस गया. फैन ने विराट कोहली के पास जाकर उनके पैर छुए. लेकिन इसी बीच फैन की पीछे सुरक्षाकर्मी ने भी दौड़ा लगाई और उसे मैदान से बाहर लेकर आ गए.

