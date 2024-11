पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर वसीम अकरम ने हाल ही में कमेंटरी करते हुए अपनी पालतू बिल्ली को लेकर एक ऐसा किस्सा सुनाया जो लोगों में चर्चा का विषय बन गया. मौजूदा समय में लोग पालतू जानवर रखना पसंद करते हैं. इस सूची में जो सबसे ज्यादा पाला जाने वाला जानवर है, वह है बिल्ली और कुत्ता. वसीम अकरम के घर में भी एक पालतू बिल्ली है, जिसके बाल कटवाने का कुल खर्च 55,000 रुपये है. ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के वनडे सीरीज के दौरान कमेंटरी करने पहुंचे अकरम ने लाइव ब्रॉडकास्ट में इस किस्से को साझा किया, जिसे सुनकर उनके साथी कमेंटेटर्स और फैंस सभी चौंक गए. इस घटना ने पालतू जानवरों की देखभाल के भारी खर्चों पर एक हल्के-फुल्के अंदाज में ध्यान खींचा है.

इतने में पाकिस्तान मे 200 बिल्लियों का देखभाल

अकरम ने बताया कि इस ग्रूमिंग सत्र में उनकी बिल्ली के लिए पूरा मेडिकल प्रक्रिया अपनाई गई, जिसमें एनेस्थीसिया, देखभाल पैकेज और यहां तक कि कार्डियो टेस्ट भी शामिल थे. अकरम ने मजाक में कहा कि पाकिस्तान में इस रकम से लगभग 200 बिल्लियों का ग्रूमिंग खर्च निकल सकता है. उन्होंने इसे 'दुनिया की सबसे पैंपर की गई बिल्ली' कहा और फैंस इस बात पर जमकर मजे लेने लगे.

Wasim Akram @wasimakramlive got charged 822$ for the haircut of a CAT 🐈 in Australia 🤣🤣🤣

