आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टीम इंडिया दुबई पहुंच गई है और टीम को 20 फरवरी को अपना पहला मैच खेलना है. लेकिन इससे पहले एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर भी टूर्नामेंट के लिए टीम का हिस्सा हैं और वो भी दुबई पहुंच गए हैं. इस बीच तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2025 के लिए नीलामी हुई थी. इस ऑक्शन में वॉशिंगटन सुंदर का नाम भी आया और वो बेहद कम पैसों में बिक गए. उन्हें आईपीएल 2025 की सैलरी के सिर्फ 2 प्रतिशत रकम मिली है. आप कीमत जानकर हैरान रह जाएंगे.

TNPL में सुंदर को मिले बस इतनी रकम

तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2025 ऑक्शन में भारतीय ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को त्रीची ग्रैंड चोलस ने अपनी टीम में शामिल किया है. सुंदर को त्रिची ने महज 6 लाख रुपये में खरीदा है. हालांकि ये रकम उनकी आईपीएल 2025 सैलरी की सिर्फ 2 प्रतिशत रकम है. ऐसे में काफी फैंस हैरान होंगे कि मैच विनर खिलाड़ी को सिर्फ 6 लाख रुपये मिले हैं. इससे पहले सुंदर 8 सीजन तक सीचेम पैंथर्स की टीम के लिए खेला करते थे.

