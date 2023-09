Virender Sehwag: सहवाग की इस प्लेइंग 11 में सारे शतकवीर, किस मैच में बना रिकॉर्ड? गूगल पर नहीं यहीं मिलेगा जवाब

डीएनए हिंदी: पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट शेयर कर फैंस से मजेदार सवाल पूछा है. उन्होंने प्लेइंग 11 की एक तस्वीर ट्वीट की है जिसमें वह और राहुल द्रविड़ नॉटआउट हैं. इस मैच में सहवाग ने दोहरा शतक भी जड़ा था. सहवाग ने आलियांज सीरीज के पहले टेस्ट की तस्वीर शेयर की है. इस मैच में उन्हें दोहरा शतक लगाने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी मिला था. हालांकि सहवाग ने फैंस से जो सवाल पूछा है उसका ज्यादातर लोग सही जवाव नहीं दे पाए हैं.

वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट में पूछा प्लेइंग 11 में क्या है कॉमन?

वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट कर पूछा कि इस प्लेइंग 11 में एक बात कॉमन है, बताएं. कुछ लोगों ने कहा कि इसमें सिर्फ एक ही स्पिनर है हरभजन सिंह जो कि गलत जवाब है. कुछ लोगों ने कहा कि आपने और राहुल द्रविड़ ने दोहरा शतक लगाया था वह भी गलत जवाब है.

Forget the scorecard, one very interesting thing about this Indian 11.

Can you point out ? pic.twitter.com/1pQsNhOuDG