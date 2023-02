खतरे में Virat Kohli की पोजिशन? टीम इंडिया को मिली नई रन मशीन, जानें कौन लेगा 'किंग' की जगह

टीम इंडिया में विराट कोहली नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हैं. दिनेश कार्तिक का मानना है कि राहुल त्रिपाठी को नंबर तीन पर खेलना चाहिए.

