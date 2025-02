IND VS ENG: भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे से बाहर हो गए हैं. इस बात की जानकारी रोहित शर्मा ने दी है.

भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच के प्लेइंग इलेवन में विराट कोहली को जगह नहीं मिली है. जिसकी वजह से भारतीय फैंस की टेंशन बढ़ गई है.

भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज के दौरान चोटिल होने के बाद से अब तक ठीक नहीं हो सके हैं. ऐसे में विराट कोहली के चोट ने सबकी धड़कने बढ़ा दी है. रोहित शर्मा ने कोहली के चोटिल होने की वजह बताई है.

क्यों नही खेला पहला वनडे मुकाबला

विराट कोहली दाहिने घुटने में दर्द के कारण पहले वनडे के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे. जिसकी वजह से वो अपने करियर में दूसरी बार चोटिल होने की वजह से भारत के प्लेइंग इलेवन से बाहर हुए हैं.

𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲:



Virat Kohli was unavailable for selection for the 1st ODI due to a sore right knee.



Follow The Match ▶️ https://t.co/lWBc7oPRcd#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBank https://t.co/mqYkjZXy1O

विराट कोहली की चोट कितनी गंभीर है. इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है. अगर कोहली की चोट गंभीर होती है. तो ये भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका होगा.

अगले 2 मैचों पर होगी विराट कोहली पर नजर

चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है. जिसके पहले मैच में विराट कोहली जगह नहीं बना सके. अब फैंस की नजर अगले 2 मैचों पर होगी. जिसमें कोहली खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं. भारत के वनडे टीम में मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव की लंबे समय वापसी कर रहे हैं.

