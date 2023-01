Virat Kohli Vs Sachin Tendulkar: विराट और सचिन में से कौन बेहतर, कपिल देव के जवाब से दोनों के फैंस होंगे सहमत

Kapil Dev On Virat Vs Sachin

डीएनए हिंदी: विराट कोहली बनाम सचिन तेंदुलकर की बहस पिछले काफी वक्त से चल रही है. पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने भी दोनों को अपने दौर का बेहतरीन खिलाड़ी बताया है. अब इस बहस पर विश्व विजेता टीम के कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) ने बहुत मार्के की बात कही है. उन्होंने कहा कि हर पीढ़ी, पिछली पीढ़ी से सीखती है और बेहतर होती जाती है. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों खिलाड़ी अपने दौर के बेहतरीन बल्लेबाज हैं और इसमें से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है.

Virat Vs Sachin की बहस पर कपिल देव ने कही खास बात

कपिल देव ने विराट कोहली बनाम सचिन (Who is better Sachin or Kohli) की तुलना को गैर-जरूरी बताया है. उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ी अपने-अपने दौर में बेहतरीन हैं. मुझे दोनों में से किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है. क्रिकेट एक या दो खिलाड़ियों का नहीं बल्कि 11 खिलाड़ियां का गेम है. दुबई में गल्फ न्यूज के साथ बात करते हुए पूर्व कप्तान ने कहा, 'हमेशा नई पीढ़ी में पिछली पीढ़ी की तुलना में बेहतर खिलाड़ी आते हैं. हमारी पीढ़ी में सुनील गावस्कर थे फिर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी आए. अब रोहित शर्मा या विराट कोहली हैं. इसी तरह से अगली पीढ़ी में कुछ नए खिलाड़ी आएंगे.'

'हर दौर के साथ बेहतर होते हैं खिलाड़ी'

कपिल देव ने इस तुलना पर कहा कि पिछली पीढ़ी की तुलना में इस पीढ़ी में खिलाड़ी बेहतर होते जाते हैं. हर पीढ़ी अपने पुराने आदर्शों से कुछ सीखती है और फिर अपना कुछ नया उसमें जोड़ती है. बता दें कि विराट कोहली बनाम सचिन तेंदुलकर की बहस लंबे समय से चल रही है. अगर आंकड़ों की बात की जाए तो विराट ने वनडे में अब तक 46 शतक लगाए हैं और सचिन ने 49. माना जा रहा है कि किंग कोहली इस साल सचिन तेंदुलकर के वनडे शतकों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. हालांकि टेस्ट में शतकों के लिहाज से कोहली अभी काफी पीछे हैं. उन्होंने 27 शतक लगाए हैं जबकि सचिन ने 51 सेंचुरी लगाई हैं.

