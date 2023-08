IPL 2023: गौतम गंभीर के सामने फैंस चिल्लाने लगे कोहली कोहली, गुस्साए गंभीर ने तरेरी आंख, देखें वीडियो

डीएनए हिंदी: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) 2023 के 43वें मुकाबले में विराट कोहली (Virat Kohli) और गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) बीच का विवाद अभी तक चर्चा में है. सोशल मीडिया पर लगातार अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. बुधवार को दोपहर में इकाना स्टेडियम से गौतम गंभीर की एक वीडियो वायरल हो रही है. जिसके बाद फैंस गंभीर की जमकर आलोचना कर रहे हैं. आईपीएल 2023 के 43वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने हराकर शानदार जीत हासिल की थी. हालांकि मुकाबले से ज्यादा विराट कोहली और गौतम गंभीर (Virat Kohli vs Gautam Gambhir) के बीच विवाद सुर्खियों में रहा था.

आपको बता दें कि लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए उस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 126 रन को डिफेंड करते हुए लखनऊ सुपर जाइंट्स को सिर्फ 108 रन पर ही ढेर कर दिया था. मैच के बाद जब सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे तब विराट कोहली और गंभीर के बीच मैदान पर नोक झोक देखने को मिली थी. मैच के दौरान कोहली की कहासुनी अमित मिश्रा, नवीन उल हक और काइल मेयर्स से भी हुई थी. इस मामले के बाद कोहली, गंभीर और नवीन उल हक पर बीसीसीआई ने जुर्माना लगा दिया. हालांकि मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है. बुधवार को इकाना स्टेडियम की एक विडियो वायरल हो रही है, जिसमें फैंस गौतम गंभीर के सामने कोहली कोहली के नारे लगा रहे हैं.

Crowd chanting Kohli Kohli infront of gambhir



Look at his face 😭pic.twitter.com/IRUfTBtiDS