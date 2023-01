IND vs NZ: कड़ाके की ठंड में कोहली ने शेयर की अनुष्का के साथ शर्टलेस फोटो, फैंस कर रहे ऐसी बातें

Virat Kohli-Anushka Sharma: तिरुवनंतपुरम में भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ तीसरा वनडे खेलना है. तीन मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे है.

virat kohli shares photo with anushka sharma before india vs new zealand odi series 2023 ind vs nz