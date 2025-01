पूरी दुनिया में इस समय विराट कोहली छाए हुए है. चाहे वो भारत हो या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान. हर जगह सिर्फ विराट कोहली की चर्चा हो रही है. भारत में कोहली इसलिए चर्चा का विषय बने है. क्योंकि वो 13 साल के बाद रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे.

जिसकी वजह से सबका ध्यान वहीं पर लगा हुआ है. लेकिन पाकिस्तान के सड़कों पर भी विराट कोहली के बड़े - बड़े होर्डिंग लगे हैं. जिसे देखकर आप हैरान होंगे मगर यहीं सच है. पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी को प्रमोट करने के लिए हर शहर में विराट कोहली के पोस्टर और बिल बोर्ड लगाए हैं.

लौहार की सड़कों पर लगे कोहली के पोस्टर

पाकिस्तान और यूएई में अगले महीने चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होने जा रहा है. जिसमें भारत अपने सारे मुकाबलें दुबई में खेलेगी. मगर इसके बावजूद भी पाकिस्तान के सड़कों पर विराट कोहली के पोस्टर्स लगे हैं. इस बात का खुलासा पाकिस्तानी पत्रकार ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर की है.

🚨 TAPMAD BILLBOARDS IN LAHORE FOR CHAMPIONS TROPHY & PSL



King Kohli on the streets in Lahore. Tapmad is officially showing 2025 Champions Trophy & HBL PSL 10 in Pakistan. What a news for cricket fans 🇵🇰🇮🇳❤️❤️❤️ pic.twitter.com/QMeo3h0ZZF