India vs New Zealand 3rd Test: विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई टेस्ट की पहली पारी में अपनी ही गलती से रन आउट हो गए. इस तरह से आउट होकर पवेलियन लौटने के बाद सोशल मीडिया पर उनका जमकर मजाक बनाया जा रहा है.

विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई टेस्ट की पहली पारी में तेजी से सिंगल लेने के प्रयास में रन आउट हो गए. उनका विकेट भारतीय पारी के 19वें ओवर में गिरा. रचिन रवींद्र की तीसरी गेंद पर कोहली ने मिड ऑन की ओर शॉट खेलकर एक रन चुराने की कोशिश की. इस बीच मैट हेनरी ने तेजी से झपट्टा लगाते हुए गेंद को एक हाथ से गेंद पकड़ सीधे स्टंप पर दे मारी और कोहली रन आउट हो गए. विराट कोहली ने डाइव भी लगाई लेकिन वो अपना विकेट नहीं बचा सके.

ये भी पढ़ें: रोहित शर्मा ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड... फिसड्डी कप्तानों की लिस्ट में हुए शामिल

कोहली अपने टेस्ट करियर में चौथी बार रन आउट हुए. वहीं घरेलू टेस्ट में पहली बार वो इस तरह से आउट होकर पवेलियन लौटे. एक तो पहले से ही कोहली का बल्ला उनसे रूठा हुआ है और अब किस्मत का भी उन्हें साथ नहीं मिला. कोहली महज 4 रन बनाकर भारी कदमों से मैदान से बाहर जाते दिखे. लगातार फ्लॉप होने के कारण अब उनका टेस्ट औसत गिरकर 48.07 का हो गया है, जो 2016 के बाद सबसे कम है.

मुंबई टेस्ट के पहले दिन (1 नवंबर) न्यूजीलैंड को 235 रन पर ढेर करने के बाद भारत ने 1 विकेट पर 78 रन बना लिए थे. लेकिन दिन के आखिरी पलों में देखते ही देखते स्कोर 84/4 हो गया. यशस्वी जायसवाल (30) और नाइट वॉचमैन मोहम्मद सिराज (0) के लगातार गेंदों पर आउट होने के बाद विराट कोहली ने जिस तरह से 1 रन चुराने के प्रयास में अपना विकेट फेंका, उससे सोशल मीडिया पर उनकी जमकर किरकिरी हो रही है. एक यूजर ने टेस्ट क्रिकेट में तेज सिंगल लेने के चक्कर में रन आउट हो जाने को क्राइम तक बता दिया.

Getting run out for a quick single in test cricket is a crime. Last game Rishabh Pant and now Virat Kohli. We're big in trouble now. pic.twitter.com/bm7Mn9u1F1 November 1, 2024

Virat Kohli always in a hurry of quick single and he got taste of his medicine 😂



Thank You Shubham Gill for saving humanity. pic.twitter.com/bj7snK4A5M — Ctrl C Ctrl Memes (@Ctrlmemes_) November 1, 2024

What have you done, Virat Kohli! 💔💔



There was never a run there. 🥲#ViratKohli #INDvNZ pic.twitter.com/j5Hi9HyUZn — Saabir Zafar (@Saabir_Saabu01) November 1, 2024

Gautam Gambhir with Virat Kohli in the dressing room #INDvsNZ pic.twitter.com/Rbpy3obtM0 — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) November 1, 2024

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.